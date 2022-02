Adrián sorprende y aviva fantasías después de confesar en ‘Secret Story’ con quién tendría sexo de la casa

Adrián Tello fue uno de los concursantes que más llamó la atención desde el día de estreno de la segunda edición de Secret Story. El profe sensible que, además, tenía un cuerpazo, enamoró a muchos tanto dentro como fuera de la casa.

En seguida se especuló con posibles carpetas en las que él sería uno de los protagonistas. Se habló de Marta, Laila, Virginia o Cora. Esta última ha sido la única que ha confesado abiertamente su atracción por el de Calatayud.

Pero él no ha dejado de repetir que no tendría sexo dentro de la casa. Veremos si a medida que pasan las semanas va cambiando de parecer. El caso es que, tras la marcha de Elena y Alberto, la única historia de amor de la casa y los sentimientos no correspondidos de Álvaro por parte de Carmen, está claro que falta una historia romántica dentro de la casa.

Si volvemos a Adrián, vemos que es muy cambiante y hace poco confesaba que las mujeres que le atraían dentro de la casa eran Alatzne y Carmen, precisamente las que han sido sus archienemigas hasta ahora donde las alianzas han dado un vuelco.

Sorprendente confesión

El caso es que cualquier puede ser un buen candidato para hacer caer en la tentación al profesor, aunque Rafa sería el más improbable dada su pública enemistad.

Algunos de los seguidores del programa empezaron a manejar una fantasía que tenía que ver con una carpeta de Adrián con el que es su mejor amigo dentro de la casa, David Colchero. Una fantasía que tuvo su momento auge durante la prueba semanal de los challenge de TikTok que nos permitió verles pasándose un cubito de hielo de boca en boca.

Si alguien dudaba de esta opción, que cambien de opinión. Gracias a los juegos de Nagore Robles supimos con quién tendría sexo Adrián porque lo ha dicho él mismo y ha logrado avivar esas fantasías. Eso sí, habría que aclarar que la pregunta era con qué chico de la casa tendría sexo (chicas excluídas).

“Si tuviera que tener sexo con alguien, obviamente sería con David, por el rollete este cachondo que tiene. Lo veo muy morboso. Yo creo que ahí podría ver algo, pero me daría miedo, qué quieras que te diga, porque sería la primera”, admitía entre risas nerviosas y un Colchero que se llevaba la mano a la cabeza. Claro que matizaba que a él la barba no le hace gracias.

Recordemos que en su vídeo de presentación admitió abiertamente ser bisexual. Y claro, las redes han ardido tras semejante declaración.

Esta semana volvemos a tener una expulsión y Adrián está entre los candidatos a abandonar la casa. ¿Acabará su expulsión poniendo fin a esta posible historia de amor (o sexo)?