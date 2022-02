Toñi Moreno comparte la historia de San Valentín familiar que le hace creer en el amor

Es inevitable. Estés o no enamorado, hoy vas a tener San Valentín hasta en la sopa. Es lo que toca cada 14 de febrero. Luego está en cada uno afrontar de una manera u otra a la celebración del amor.

Toñi Moreno ha dejado claro ahora que está al frente de uno de los programas de Secret Story, que en cuestiones del amor no está en su mejor momento. Va sobrada porque su hija Lola le llena cualquier vacío que pueda sentir en ese sentido, pero no tiene ahora mismo ninguna mujer al lado con la que compartir su vida.

Pero no tener una pareja cerca no significa que este día no sea de celebración. Ella lo ha dejado claro compartiendo una bonita historia de San Valentín que le hace seguir creyendo en el amor y que tiene que ver con una tradición familiar.

Una historia familiar

“Cada 14 de febrero mi padre le mandaba un ramo de flores a mi madre. No era un hombre muy expresivo y mi madre siempre se quejó de las pocas veces que decía “te quiero”. Mi padre eran sus obras”, contaba sobre sus padres y su manera de celebrar el día de los enamorados. Pero ahí no termina la historia.

“Mi hermana Loli decidió mantener la tradición y cada año, no le faltan las flores a “Dolorcita” el día de los enamorados. Escribo esto con lágrimas en los ojos… porque sigo creyendo en el AMOR, como el de mis padres”, admitía.

Al final, hay historias que marcan y relaciones que sirven de ejemplo y aspiración y está claro que la de sus padres es una de ellas. Y ha encandilado a más de uno.