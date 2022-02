¿Qué idea tienen del amor Adele, Aitana o Bad Bunny? Repasamos su trayectoria musical en San Valentín

De entre todos los temas que pueden atravesar la trayectoria de cualquier artista, el amor es sin duda uno de los más importantes. Ya sea el amor de pareja, el amor hacia la familia y la tierra o el amor propio, se trata de una preocupación universal sobre la que muchos cantantes han escrito a lo largo de los años.

Con la llegada de San Valentín podemos encontrarnos con una promoción del concepto del amor limitada al amor romántico e idealizado. Sin embargo, desde LOS40 queremos aprovechar esta festividad para hacer un repaso por la idea del amor que trabajan diferentes cantantes, para explorar todas sus formas y profundizar en los mensajes que lanzan a su público. ¿Tienen algo en común las ideas del amor de Aitana y Olivia Rodrigo? ¿Cuáles son los mensajes recurrentes en las canciones de Bad Bunny? ¡Quédate con nosotros y descúbrelo!

AITANA

Desde que la catalana abandonase la Academia de Operación Triunfo 2017 con un segundo puesto bajo el brazo, las cifras de ventas de discos y streamings a nivel nacional e internacional no han hecho más que consolidar su posición como una de las principales voces de nuestro país.

Tras un primer EP y un disco en el que Aitana Ocaña experimentaba con diferentes estilos, idiomas y narrativas, y donde una parte de la crítica la juzgaba como producto comercial y no entendía que se diera una imagen de ella que no se correspondía con su edad y sus vivencias, sobre todo a raíz del videoclip de Vas a quedarte, la cantante lanzaba a finales de 2020 su disco 11 razones inspirado en el pop rock español de principios de los 2000 con una narrativa y estilos más definidos.

En 11 razones Aitana explora las diferentes fases de una ruptura: desde el momento en el que el amor se termina y acabas con el corazón roto (Corazón sin vida), hasta el arrepentimiento (IGUAL), la nostalgia (MÁS), el duelo y, finalmente, la superación y el descubrimiento del amor propio (Cuando te fuiste).

Aitana, Sebastián Yatra - Corazón Sin Vida

Además, en los dos últimos años hemos podido ver cómo ha colaborado en canciones que hablan del amor desde un punto de vista más juvenil, con un séquito de fans que ha convertido cualquier feat de la artista en un hit: Tu foto del DNI junto a Marmi, Mándame un audio junto a Fresquito y Mango, o el último éxito internacional Mon Amour – Remix con Zzoilo.

OLIVIA RODRIGO

Al otro lado del Atlántico, Olivia Rodrigo triunfaba internacionalmente con Drivers License y el posterior lanzamiento de Sour en mayo de 2021. La cantante y compositora, que ha reconocido a lo largo de muchas entrevistas su admiración por el trabajo de Taylor Swift, entregaba un disco lleno de temas que también giran en torno a una ruptura amorosa.

Olivia Rodrigo - Drivers license (Official Video)

Su título, que se podría traducir en español como “resentida” nos avanza una idea del tipo de sentimientos que encontramos en sus canciones: el engaño y la decepción (Drivers License), la rabia (Good 4 U), la traición (Traitor) o el miedo a ser sustituida y comparada cuando la otra persona empieza una nueva relación (Happier).

GUITARRICADELAFUENTE

El cantautor de origen valenciano pero con ascendencia aragonesa acaba de lanzar su segundo adelanto del que será su disco debut, Vidalita del mar, una canción que resume muy bien el tipo de mensajes que Álvaro transmite con su música.

Inspirada en la letra de la canción del cantautor Turolense Joaquín Carbonell, Me gustaría darte el mar, el mismo cantante comentaba para Sony “Se la cantaba a su pueblo, Alloza, que nunca había visto el mar. Fue una inspiración para esta canción: Vidalita del mar, cristalina en los puertos de mi tierra, mi patria chica. Es la imagen de alguien que no va a ver el mar”.

Guitarricadelafuente - Mil y Una Noches (Vídeo Oficial)

Guitarricadelafuente canta a su patria, a su infancia, a la vida en los pueblos, a las plazuelas, a la cotidianeidad y a las Cuevas de Cañart. Ese es el amor que transmite: el amor por su tierra y sus orígenes, reflejándolo también en su nombre artístico: el sufijo -ico/ica es propio de la zona de Aragón y de parte del Levante.

BAD BUNNY

El compositor y cantante puertorriqueño Bad Bunny lidera el top de artistas más escuchados en Spotify con más de 30 millones de streams diarios, habiéndose consolidado como uno de los máximos exponentes de la música urbana y latina de la actualidad.

Dentro de su trabajo encontramos ideas sobre el amor que son muy variadas, en parte porque responden más a una necesidad comercial y no tanto a plasmar sobre sus letras sus vivencias. Aún así, en sus canciones podemos encontrar temas recurrentes como el desamor (Amordófoba, Haciendo que me amas), la añoranza de una antigua relación (Y si veo a tu mamá, Como antes, La canción), el sexo (Callaita, La noche de anoche) o la independencia (Ella perrea sola).

CAMILO

El cantante colombiano que navega entre el pop y el reggaetón ya ha comentado en más de una ocasión que su trabajo se basa en “sembrar en este mundo la idea de que amar es la más grande de todas las revoluciones”.

Camilo, Evaluna Montaner - Índigo (Official Video)

Desde esta perspectiva romántica, celebra la felicidad que encuentra en las pequeñas cosas (Vida de rico), el amor hacia su pareja Evaluna (Por primera vez, Tutu) y hacia la llegada de su primer hijo en Índigo.

ADELE

La cantante británica conseguía con su último disco, 30, vender más de 3,7 millones de copias en 2021, con un recorrido en el mercado de tan solo 6 semanas. Adele, que desde que lanzó su álbum debut ha ido compartiendo con el público los pensamientos, emociones y vivencias de cada etapa de su vida, nos muestra en su último trabajo los diferentes momentos que atravesó durante su divorcio, en una de las etapas que ella misma reconoce como una de las más difíciles al estar atravesada por el dolor, la ansiedad y la depresión.

En Easy On Me, el single con el que anunciaba su regreso tras cinco años, habla precisamente de sentirse estancada en su relación, de saber que hizo lo posible por cambiar y por poner a su hijo y a su marido en primer lugar y no sentirse satisfecha, de tener la sensación de no haber experimentado el mundo a su alrededor, de rendirse y de necesitar un cambio.

Adele - Easy On Me (Official Video)

En 30 también hay canciones que hablan de este proceso de divorcio desde el punto de vista de su hijo Angelo, como My Little Love, donde habla desde un sentimiento de culpa, de sentir que como madre no ha hecho las cosas bien, de estar perdida y de la necesidad de aprendizaje.

Por otro lado, en canciones como Oh My God, Can I Get It o I Drink Wine, la cantante habla de su proceso de reintroducción en la sociedad después de una época tormentosa, de asumir sus defectos y sus errores para poder seguir adelante.

No es la única vez que la cantante nos habla de desamor. En 21, su segundo disco, algunos de los temas que la catapultaron a la fama (Someone like you o Rolling in the Deep) ya tocaban de lleno la cuestión de las relaciones fallidas. Además, en 25, éxitos como Hello hablan de pedir perdón, y When We Were Young es una balada que habla de una separación que se recuerda con nostalgia, de echar de menos los tiempos de juventud cuando la otra persona se sentía como una casa, como una película y como una canción.

Se basen o no en experiencias personales, todos estos artistas han experimentado a lo largo de su carrera con diferentes ideas sobre el amor, llegando a inspirar a los oyentes y haciéndolas parte de las bandas sonoras de sus propias vidas. Ha quedado demostrado: amor y música van de la mano.