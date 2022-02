Rauw Alejandro se rinde ante el regalo que Rosalía le ha hecho este San Valentín

Rosalía y Rauw Alejandro están loquitos el uno por el otro y no lo pueden, ni quieren, ocultar. El puertorriqueño y la catalana están atravesando un momento idílico en su relación y, quizá por eso, Rosalía se ha dejado llevar por su parte romántica y ha decidido hacerle un regalo a su chico para celebrar San Valentín. Sin embargo, lo que no sabemos si esperaba, es que su detalle llegase a calar tan hondo en Rauw como para que el artista se dejase de tapujos y lanzase una declaración de amor pública en toda regla.

La verdad es que Rosalía se lo ha currado mucho. La autora de El Mal Querer y el esperadísimo Motomami ha decidido apartar por un rato sus pensamientos de su trabajo y dedicarle a su novio un conjunto de regalos únicos. Ella misma ha personalizado el diseño de unos calzoncillos Calvin Klein blancos y una sudadera y les ha añadido un toque indistinguible: fotografías suyas en poses simpáticas que, casi con total seguridad, pretenden que se esboce una sonrisa en la cara del puertorriqueño cada vez que las vea.

En los calzoncillos se puede ver cómo Rosalía le ha añadido al tradicional diseño un vinilo rectangular en el que se la puede ver a ella misma sonriente con corazones en los ojos y la firma de su chico bajo uno de sus ojos a modo de tatuaje; mientras que en la sudadera Rosalía ha colocado un selfie de su cara en primerísimo primer plano en la parte delantera, y en la trasera, una fotografía de ella con un diente negro, bigote, cuernos y una flechita que señala hacia el texto "tu novia".

Rauw se ha derretido de amor

Los simpáticos regalos de Rosalía, a los que hay que sumar un mural de post-its en forma de corazón que la catalana ha colgado en la pared para avisar a su chico de que era la hora de abrir las sorpresas que le había preparado, han ablandado el corazón del de Puerto Rico.

Rauw Alejandro ya había declarado en varias ocasiones públicamente que se encontraba muy enamorado de Rosalía. Sin embargo, el buen rollo que le han trasmitido estos detalles de su pareja ha hecho que de un paso más allá y, rompiendo todas las reglas que habían estado siguiendo hasta ahora, lance públicamente y por escrito una verdadera declaración de amor hacia su chica.

"Real, no saben lo mucho que me hace reír esta mujer. Siempre encuentra la forma de sacarme una sonrisa, no importa el día que esté teniendo. La persona más extraordinaria que he conocido. La mejor compañera que la vida me ha podido regalar", ha arrancado diciendo el cantante de Todo de ti a través de su cuenta de Instagram.

La declaración de amor de Rauw Alejandro a Rosalía. / Instagram Rauw Alejandro

Rauw ha continuado explicando que está deseando seguir aprendiendo cada día junto a Rosalía "hasta que sea un viejito de 105 años". "Y ojalá estar a su lado a esa edad mediéndonos en la silla al frente de casa. Hablando de todo lo que vivimos, de todo lo que logramos... Si la vida así lo quiere. Siempre le pido a dios que nos cuide de toda la maldad que hay alrededor de nosotros. Pero sé que todo estará bien porque tú eres mi ángel, mi luz del cielo en este mundo de oscuridad", ha continuado el artista.

Por último, Rauw ha puesto el broche final a su declaración de amor explicando que, aunque no lo haya hecho antes y, sin importarle cúantas personas puedan llegar a ver este mensaje ahora que ha alcanzado la fama mundial, quiere quede bien claro que Rosalía es el amor de su vida. "Te amo Rosalía", ha incluido para remtar su alegato.