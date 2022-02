Miley Cyrus concentra todas las miradas justo antes de la Super Bowl 2022: “Hannah Montana for President”

Puede que Miley Cyrus no haya sido hasta la fecha la estrella elegida por la organización de la Super Bowl para protagonizar el espectáculo del descanso pero lleva dos años concentrando todas las miradas. Lo hizo en 2021 y ha vuelto a repetir experiencia en este 2022 justo antes del partido entre Los Ángeles Rams y los Cincinnati Bengals.

Podemos decir que la artista se robó el show que poco después protagonizarían grandes iconos del hip-hop y el rap. Antes de que empezara el mayor espectáculo futbolístico y musical en suelo estadounidense, el nombre de la cantante ya se había convertido en tendencia mundial por su espectacular actuación.

La solista americana ha sido una de las grandes estrellas de los varios eventos musicales que han sucedido antes de la Super Bowl 2022. Ni corta ni perezosa ha ofrecido un show repleto de versiones de canciones desde los 60 a los 90 que vuelven a convertirla en la 'reina de las covers'.

Bang Bang (My Baby Shot Me Down) que triunfó en la voz de Cher, Nothing Compares 2 U de Sinnead O'Connor, Where's my mind de The Pixies, Like a prayer de Madonna además de canciones de Stevie Nicks y Dolly Parton combinados con algunos de sus hits: We can't stop, See you again, Wrecking ball, Party in the USA...

"Espero que este show sea una representación de cómo nunca necesitas elegir lo que tienes que ser. Tu puedes serlo todo o no ser nada. Tal vez parezcas ridículx, como si llevaras un modelo de hacer deporte del año 3033 y un sombrero cowboy. Así es justo como yo me siento esta noche" confesó Miley Cyrus ante un público que se rindió a su talento una vez más.

No ha sido la única aparición de Miley Cyrus en torno al mayor evento deportivo en Estados Unidos. La cantante estadounidense también ha protagonizado uno de los famosos anuncios que se verán durante el descanso. El spot la une a Dolly Parton quien le aconseja cómo aprovechar su talento vocal en lo que puede convertirse en un importante anuncio para la solista.

Hasta que no lleguemos al descanso de la Super Bowl 2022 no sabremos en qué está pensando la mayor del clan de los Cyrus y si nos conducirá hacia un nuevo proyecto musical que recoja el testigo de Plastic heart que hemos disfrutado durante el último año.