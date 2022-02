Carlos Gris arranca su proyecto en solitario con el EP ‘Flotante’ y su indie-pop

Carlos Gris lleva varios años en Londres, tocando en multitud bandas de Reino Unido. Sin embargo, este músico madrileño necesitaba dar salida a varias canciones y, por primera vez, en solitario y en castellano. Así nace Flotante, su debut en forma de EP.

Neon Islands o Simple Fiction son algunas de las formaciones en las que Gris ha prestado sus servicios como artista. Con ellas, actuó en festivales de las islas británicas como Isle of Wight Festival, The Great Escape y Sound City, además de girar con otros grupos: Sea Girls, The Night Café o Glass Caves.

También ha grabado en los Metropolis Studios de Londres, además de subirse a varios escenarios internacionales como el festival Rock The South (Malta) o la mítica sala Supersonic de París.

En medio de esta carrera incesante, Carlos necesitaba un pequeño respiro para ocuparse de sus canciones más personales, aquellas que relataban su momento vital a finales de 2019. En un viaje exprés a Madrid con Ramiro Nieto, se fraguó lo que esta primavera será su debut en solitario y en castellano: Flotante.

Primer adelanto de Flotante

Este EP refleja algunas de las ilusiones y frustraciones propias de los jóvenes españoles, especialmente aquellos que tienen que emigrar y su ciudad de origen se convierte en un lugar rebosante de emociones y nostalgia.

El primer tema que conocemos de este trabajo es el homónimo. En este caso, su autor habla de la incertidumbre del amor a distancia, acompañado de un indie-pop con influencias de bandas internacionales como The National o de nuestro país como Viva Sueca, Vetusta Morla, Xoel López o Leiva. A continuación, el videoclip de Flotante, grabado entre una playa de Barcelona y un apartamento de Madrid y dirigido por Bego D. Berenguer.

Carlos Gris - Flotante (Official Video)

De esta forma, se pone ante nosotros una propuesta muy atractiva para los amantes del pop e indie de España, que seguiremos de cerca en los próximos meses para conocer las siguientes canciones que conformarán el EP Flotante de Carlos Gris.