El aplaudido gesto contra el racismo de Eminem en la Super Bowl 2022

Este fin de semana, tuvo lugar el que es considerado por muchxs como el evento deportivo más relevante del planeta: la Super Bowl 2022. En el descanso, como cada año, disfrutamos de una actuación musical del más alto nivel.

Este año, se han juntado seis clásicos del rap y hip-hop estadounidense sobre el escenario. Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Dr. Dre, 50 Cent y Eminem fueron los protagonistas, además de Miley Cyrus antes del partido.

El último de los raperos mencionados, Eminem, concentró las miradas gracias a su aplaudido gesto contra el racismo. Un momento que captaron las cámaras y que no estuvo exento de polémica.

¿Estaba permitido el gesto de Eminem?

Aunque parezca mentira, diversos medios del país anfitrión apuntaron que estaba prohibido lo que hizo el artista, el ya clásico gesto de clavar la rodilla en el suelo. Sin embargo, Variety recoge las declaraciones del portavoz de la NFL (la liga de fútbol americano) en las que afirma que estaban al tanto de lo que iba a hacer y no supondría ningún problema:

"Vimos todos los elementos del show durante múltiples ensayos esta semana y sabíamos que iba a hacer eso. Este no era un motivo de preocupación. Un jugador o entrenador podría haberse arrodillado y no habría habido problema", dijo al citado medio.

Colin Kaepernick, jugador de San Francisco 49ers, puso de moda en 2016 este acto de protesta mientras sonaba el himno debido a los numerosos incidentes racistas que ha presenciado en los últimos años: "No voy a ponerme de pie para mostrar orgullo por una bandera de un país que oprime a los negros y las personas de color".

El gesto contra el racismo de Eminem en la Super Bowl 2022 / Kevin C. Cox/Getty Images

El "filtro" por el que pasaron las canciones

Esta no fue la única polémica que rodeó a la actuación del intermedio del choque entre Rams y Bengals. Y es que las canciones de los raperos, con un alto contenido de crítica social, tuvieron que pasar por un "filtro" por el cual se les retiraba toda referencia a temas raciales o ciertas partes del cuerpo.

Por ejemplo, Alright, de Kendrick Lamar y con continuas condenas a la violencia policial, fue una de las más perjudicadas, según indican los medios estadounidenses. No obstante, Eminem no dudó en clavar la rodilla en el suelo tras su mítica Lose Yourself, algo que ha sentado muy bien en redes sociales.