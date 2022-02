Super Bowl 2022: Así fue la actuación de Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar, 50 Cent, Snoop Dogg y Mary J. Blige

Seis de los nombres más importantes de la escena musical estadounidense dentro del género del rap y el hip-hop convirtieron el escenario del SoFi de Inglewood (California, Estados Unidos) en una máquina del tiempo para viajar a los 90 y la primera década de los 2000. La actuación del descanso de la Super Bowl 2022 de Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar, 50 Cent, Snoop Dogg y Mary J. Blige estuvo cargada de nostalgia.

Las expectativas eran enormes y el secretismo absoluto en torno tanto a la escenografía como al repertorio que escucharíamos en directo. Y la incertidumbre mereció la pena porque las 6 estrellas de la música en Estados Unidos interpretaron las canciones más imporantes de su carrera musical.

Snoop Dogg y Dr. Dre fueron los encargados de desvelar un gigantesco escenario con diferentes espacios donde se movía los intérpretes. A modo de barrio, cada uno de ellos habitaba una casa con su propio estilo y su propia coreografía con un gigantesco cuerpo de baile.

Snoop Dogg y Dr. Dre abrieron el show con The next episode para cantar juntos después California love y dar paso a 50 Cent que apareció colgado boca abajo como hiciera en el videoclip de In da club. A plena luz del día la magia de la escenografía perdía algo de lo que se benefició el pasado año The Weeknd. Pese a ello el público contribuyó con unas luces led que dieron la bienvenida a Mary J Blige cuyo repaso a lo mejor de su carrera incluyó un medley con Family affair, Dance for me y No more drama.

Kendrick Lamar apostó por una puesta en escena más sencilla en la que el peso lo llevó su cuerpo de baile sincronizado como una perfecta máquina de baile. Habíamos superado el ecuador de los 15 minutos más deseados por los músicos de todo el planeta cuando la aparición de Eminem hacía estallar (literalmente) el escenario.

Lose yourself y Still D.R.E. cerraban un espectáculo repleto de nostalgia y exento de cualquier tipo de polémica pese a que por el carácter de algunos de los protagonistas se podía esperar alguna subida de tono. Finalmente ni Snoop Dogg hizo de las suyas (más allá de su chulería innata), ni hubo maría sobre el escenario (al menos que nosotros viéramos), ni Eminem sacó ningún dedo a pasear que hiciera necesario usar el retraso en la emisión del show para censurar algo.

Aunque el género no sea uno de los más potentes en nuestro país, es evidente que el significado en Estados Unidos es gigantesco. Casi 30 años de historia de un género musical que se tradujo en una de las mejores actuaciones de la Super Bowl.

Setlist de la Super Bowl 2022

Snoop Dogg y Dr Dre - The next episode

Dr Dre y Snoop Dogg- California love

50 cent - In da club

Mary J Blige - Family Affair, Dance for me y No more drama

Kendrick Lamar - m.A.A.d City y Alright

Kendrick Lamar, Eminem y Dr. Dre - Forgot about Dre

Eminem - Lose yourself

Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, 50 Cent, Kendrick Lamar - Still D.R.E.