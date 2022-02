A Pablo Motos parece que no le gustó el juego de Trancas y Barrancas con Manuel Carrasco en ‘El Hormiguero’

Manuel Carrasco ha vuelto a la actualidad gracias a su gira que acaba de comentar y con la que recorrerá España y al lanzamiento de Fue, su nuevo single. Dos hitos de los que no dudó en hablar en El Hormiguero.

“Es una canción muy visceral, muy fuerte, muy marca de la casa, con un mensaje y una letra muy pasional y estoy encantado porque he querido hacer las cosas a fuego lento, como yo las hago siempre”, admitía sobre esta nueva canción.

“Sé que la industria ha cambiado mucho y va todo muy rápido y yo me he tomado mi tiempo, el necesario para hacer, creo, las cosas bien, de la manera que yo sé hacerlas. Y te juro que la sensación que he tenido por parte de la gente es de una percepción verdadera y bonita”, continuaba sobre esta canción de desamor.

Jugando con hormigas

Entre charla y charla con saludo a Antonio Resines por medio, Trancas y Barrancas también quisieron su tiempo con el onubense y le propusieron un juego muy musical que pareció no convencer demasiado a Pablo Motos que ya les avisó que era la primera y última vez que lo hacían.

El juego consistía en coger letras muy reconocidas y cantarlas con una melodía diferente de otras canciones igualmente reconocibles. Eso les llevó a cantar Corazón Partío de Alejandro Sanz, al ritmo de La macarena de Los del Río. O Como una ola de Rocío Jurado, con la melodía de Yellow Submarine de los Beatles.

“La sección es muy bonita, pero no la vamos a volver a hacer más”, aseguraba el presentador en ese punto. Pero las hormigas intentaron convencerle para cambiar su punto de vista y se lanzaron a cantar La barbacoa de Georgie Dann al ritmo de El chiringuito, también de Georgie Dann. “Es la misma, ¿no?”, decía Carrasco. Pero no, es lo que tiene cuando las canciones del verano se parecen tanto.

Terminaron con Gasolina de Daddy Yankee al ritmo de La bilirrubina de Juan Luis Guerra. “Vamos a intentar olvidar este momento en El Hormiguero”, pedía Motos.

A veces no todo sale como uno espera.