El consejo de Susanna Griso a Chanel: “No lo hagas, no vuelvas”

Chanel está inmersa en la carrera hacia el Festival de Eurovisión. La cantante de SloMo se pasa el día ensayando, preparando la que será su candidatura para la 66ª edición del certamen de música. Pero también está a saco con la promoción. Este lunes, sin ir más lejos, entró en directo a Espejo público, el magacín presentado por Susanna Griso.

La artista ya ha superado la polémica del Benidorm Fest. Sin embargo, sigue alejada de Twitter, tal y como contó en el programa de Antena 3: "Borré la aplicación del móvil. Todavía no he vuelto, me da respeto. Por Instagram estoy recibiendo mucho amor, pero algún que otro mensaje se cuela…me da respeto y prefiero no entrar. Por salud mental prefiero apartarme de esto".

La entrevista de Chanel en 'Espejo público'

Fue en ese momento cuando la periodista Susanna Griso, que como personaje público se ha visto envuelta en alguna que otra controversia en la red social del pájaro azul, quiso ayudar a Chanel. "Si te puedo dar un consejo, Chanel, no lo hagas. No vuelvas a Twitter", dijo. "Quédate un tiempo al margen, que no pasa nada. Te darás cuenta que todas estas polémicas duran poco. Son tormentas en un vaso de agua, son estériles. Por lo tanto, tranquilidad".

La petición de Chanel para Eurovisión

Chanel también habló de la propuesta que llevará a Turín el próximo 14 de mayo. Todavía están pensando ideas y tomando decisiones. No saben si introducir grandes cambios o adaptar lo que se vio en el Benidorm Fest al escenario de Eurovisión. De momento, lo que tiene claro, tal y como nos confirmó en una entrevista para LOS40, es que quiere a Carmen Farala, diseñadora de sus vestidos, en el equipo.

"Todavía tenemos que sentarnos a hablar, pero Carmen, en cuanto se unió a la familia, lo dio todo tanto personal como profesionalmente. Para mí es una pieza fundamental del equipo de SloMo", afirmó la cantante. ¿Accederá Televisión Española a esta petición?