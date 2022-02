Mónica Naranjo reacciona al “revolcón de sensaciones” de Cristina Pedroche por San Valentín

Cristina Pedroche ha demostrado tener dotes para la televisión, para el espectáculo, para hacer el gamberro en Nochevieja, pero también para la gastronomía. Una habilidad que ha descubierto gracias a su marido, Dabiz Muñoz.

Y claro, siendo la pareja de quién es no podía más que celebrar San Valentín que con un buen menú. Y no ha sido en ninguno de los restaurantes de su marido, sino en Disfrutar, en Barcelona.

“Menudo viaje ayer. ❤️ Disfrutar es uno de los mejores restaurantes de España sin duda. Lo que más me gusta es que hacen cosas absolutamente excepcionales y únicas, pero en ningún momento se olvidan del sabor. Menudo revolcón de sensaciones, sentimientos y sabores”, confesaba sobre la experiencia.

“Y lo mejor de todo, son los recuerdos que me han dejado, que me obligan con fuerza a desear volver lo antes posible. Ayer fui a Disfrutar por tercera vez. Las anteriores veces me había gustado mucho, pero lo de ayer me marcó. Y no es porque las anteriores veces no estuvieran al nivel de ayer, es que la que no estaba al nivel era yo”, reconocía.

Sensibilidad innata

Y es que para disfrutar de un menú degustación como el que vemos en las fotos, hay que tener una preparación especial. “Muchas veces para poder disfrutar de algo, de verdad, con ganas, profundamente, se necesita experiencia. Un bagaje que yo no tenía”, admite.

Pero está claro que eso ha cambiado en los últimos años. “Reconozco que a día de hoy me sigo sorprendiendo de mí misma, de todo lo que sé de gastronomía (y todo lo que me queda) y de todo lo que he evolucionado en cuanto a sensibilidad para apreciar este maravilloso arte”, explicaba.

Y sabe quién es el ‘culpable’ de eso: “Sé que soy una absoluta privilegiada de tener a mi lado al mejor cocinero del mundo y de que haya sido siempre tan generoso de enseñármelo todo (gracias @dabizdiverxo ❤️) pero, como él mismo me dice, yo ya venía con esta sensibilidad innata, pero no lo sabía, me faltaba trabajarla y así seguiré haciéndolo”.

Así que, ahora comer, es más que una necesidad básica para ella. “Tener una pasión con la que aprendes y disfrutas es todo un regalo. ❤️”, aseguraba. Y una de las que no ha tardado en reaccionar es Mónica Naranjo: "Ya!!!🤤🤤🤤".