Leiva explica el accidente que le hizo perder un ojo cuando era pequeño y que cambió su vida

Una lección de vida. Así recordaba hace un par de meses Leiva el accidente que le llevó a perder el ojo izquierdo cuando tenía 12 años de edad. Lo hizo durante una entrevista para el podcast de Farid y Diego en Apple pero la entrevista, o al menos el fragmento, en la que habla de esta parte no demasiado conocida de su vida. ¿Cómo perdió Leiva el ojo?

Durante más de una hora de conversación, el de Alameda de Osuna repasa el significado y el origen de su más reciente proyecto discográfico, Cuando te muerdes el labio, que se ha convertido en uno de los mejores trabajos de su carrera acompañado por 14 voces femeninas.

Un disco que se produce en un momento de ruptura del músico y en el que reivindica, precisamente, esa ruptura como paso previo a la construcción de algo nuevo. Una reivindicación de las cicatrices, como le preguntaba uno de los entrevistadores, que dio paso a la explicación de Leiva de por qué perdió un ojo.

"Yo tuve un accidente muy joven con 12 años y perdí el ojo izquierdo y fue muy traumático para mis papás, no para mí. Estaba en el hospital con un brazo roto. Me había caído con un skate porque yo era un niño muy inquieto. Y después tuve el accidente con una pistola de perdigones. Fueron dos accidentes simultáneos. Esa pistola de perdigones me hizo que dejara de ver inmediatamente por el ojo izquierdo" empieza explicando el ex Pereza.

Con total naturalidad, el músico continúa explicando cómo lo vivió a tan corta edad: "El trauma que generó fue para mis padres que para mí porque yo quería salir del hospital a jugar a la pelota. Yo no podía hacerme cargo de que había perdido las 3 dimensiones porque yo quería jugar y vivir, entrar y salir. Ahora me doy cuenta del poso tan importante que ha tenido en mí y en mi música.

Pero sin saberlo su vida iba a cambiar para siempre y con el tiempo eso nos ha hecho ganar uno de los mejores solistas de la música nacional: "Tuve un proceso importante de tiempo en el que no podía hacer algunas cosas y me tuve que ir tranquilizando mi inquietud y empecé a conectar con la música muy pronto. En el trayecto desde que voy a urgencias hasta que me llevan a quirófano que puede ser 1 minuto me tocó un celador que tenía que llevarme a ese quirófano y me pregunta cómo me llamaba y me dijo que era un tipo con suerte. Le pregunté '¿por qué?' y me dijo: "Piensa de todas las cosas que puedes peder que tengas dos ¿cual es la menos importante? El ojo. Tu vida va a ser exactamente igual que era antes de ayer. Te va a costar un mes de adaptación. Eres un tipo con suerte".

Una lección de vida que a Leiva le costó algunos años interiorizar según desvela en el podcast: "Y me metieron al quirófano. Tengo esas palabras, la importancia del mensaje de ese tipo en un momento así en 30 segundos son una lección de vida. No creo que sea ni consciente de que fue una ayuda para toda la vida. Me dijo que mi vida iba a ser igual solo que iba a costar un tiempo. Yo iba con mi brazo roto, la cara reventada y pensaba "suerte de qué, cabr**"...".