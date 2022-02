Lorenzo Caprile se moja en ‘El hormiguero’ y da el nombre de la mujer más guapa del mundo

Lorenzo Caprile es uno de los diseñadores más mediáticos de nuestro país, sobre todo, desde que se convirtió en uno de los maestros de la costura en televisión. Ahora, ha creado el vestuario del musical El tiempo entre costuras y ha ido a hablar de eso y de todo un poco a El Hormiguero.

Allí se ha encontrado con Trancas y Barrancas que le han sometido a un test de moda. Tenían muchas curiosidades y han intentado despejar alguna de sus dudas.

“Todos tenemos una camiseta o alguna prenda de vestir preferida, ¿cuál es la tuya: es una de alta costura o una camiseta del Pryca que te mola mogollón?”, le preguntaban de entrada. Y a Lorenzo le ha costado contestar porque, al parecer, él no tiene ninguna prenda especial a la que guarde ese cariño del que hablaban las hormigas.

Lo que sí lleva es un amuleto. Un reloj con una piedra colgando. Reconoce que no le gusta llevar nada en la muñeca y, por eso, lo lleva como si fuera un llavero. “Este jade que me recuerda a mi abuela, que se llamaba Jade, fíjate que nombre, y me lo regaló Ángeles, que está por ahí y me ha traído mucha suerte desde entonces”.

La mujer más guapa

Aclarado el tema, fueron a por la segunda pregunta: “Tú has visto a muchísimas modelos, gente guapa de máximo nivel, pero, ¿quién te parece la persona más guapa que has visto en tu vida? Después de Pedro Sánchez, por supuesto”.

Una pregunta con los que pocos se mojarían, pero él lo hizo: “Mira, no es guapísima y en España no es muy conocida, la conocimos más a Maestros de la costura, que vino de invitada en la temporada anterior, pero para mí de las mujeres que yo conozco, con más estilo, con más personalidad, musa, maestra, amiga, es la gran diseñadora de vestuario, con tres o cuatro Oscar nada menos, es Sandy Powell”.

Y como no hay dos sin tres, hubo más preguntas: “¿Sabes alguna técnica para evitar los redondeles de sudor en las axilas?”. Y seguro que más de uno estaba ansioso por escuchar su respuesta. “Ojalá, si la supiera te la diría porque es un problema que muchas de mis clientas tienen y muchas preguntan. Hay unas cosas del año pum que compramos en las mercerías, unas piezas que son muy feas de ver, unas mini compresas, pero depende de la prenda, si es un traje hecho en gasa, eso no lo puedes poner”, respondía.

Trancas y Barrancas resuelven sus dudas de moda con Lorenzo Caprile #CaprileEH pic.twitter.com/VFXi6CxedM — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 15, 2022

Está claro que Caprile no es de los que hablan con total naturalidad y no le importa mojarse.