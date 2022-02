Madonna y la colaboración que suena para celebrar sus 40 años de carrera

A lo largo de su trayectoria, Madonna ha sido protagonista de grandes colaboraciones. La Reina del Pop ha sabido rodearse de otros artistas para aprovechar el talento mutuo y dejarnos grandes canciones. Lo hizo con Britney Spears en Me Against The Music, con Lenny Kravitz en Ray Of Light o más recientemente con Maluma en Medellín.

Ahora, hay un nuevo nombre que suena con fuerza, una artista con la que, a pesar de su amistad, nunca ha trabajado. Se trata de Katy Perry, y según publica The Sun, la ambición rubia ya está centrada en el trabajo de estudio para sacar adelante este proyecto. Formaría parte de un nuevo disco de remixes, que se publicará para celebrar sus 40 años de carrera.

Al parecer, Perry acompañará a la legendaria cantante en una de sus canciones más célebres, y todo apunta a que formará parte de un nuevo álbum recopilatorio. Con él hará un recorrido por los grandes éxitos de su trayectoria, donde reclutará a algunos artistas para interpretarlos con ella.

No sería la primera vez que vemos a Katy Perry junto a Madonna, aunque no tienen ninguna canción juntas. Fue en el videoclip de Bitch I'm Madonna, un tema lanzado en 2015 en el que aparecía junto a Chris Rock, Miley Cyrus y Beyoncé. Madonna fue capaz de reunir en este tema a algunas de las mujeres más poderosas y aclamadas de la música del momento. Este single de Rebel Heart consiguió colocarse en los primeros puestos de la lista de ventas.

Madonna - Bitch I'm Madonna ft. Nicki Minaj

No es el único proyecto en el que Madonna está inmersa en este 2022, en el que se cumple una cifra tan redonda de cuatro décadas en la música. La artista se unirá a la cada vez más larga lista de estrellas que contará con su película biográfica, y ya podría contar con la actriz que la va a interpretar.

El gran debate que rodea a este esperado largometraje es el de quién será la actriz que se ponga en la piel de una joven Reina del Pop. Inicialmente, fue Julia Garner la que contaba con todas las papeletas para el preciado papel, mientras que en los últimos meses de 2021 las miradas se centraron en Florence Pugh.

El argumento de este biopic comenzará en los primeros años de la cantante, dese que llegó a Nueva York en 1978, hasta nuestros días. Aún se está planteando el rodaje de la cinta, por lo que probablemente no la veremos en las pantallas hasta 2023.