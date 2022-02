Harry Styles, pillado en las calles de Londres rodando un nuevo videoclip

Harry Styles aún tiene pendiente la presentación de su segundo álbum de estudio en medio planeta en el que no ha podido subirse a los escenarios por culpa de la pandemia. Pero poco a poco el ex One Direction va recuperando la normalidad hasta el punto de ir quemando conciertos dentro de su gira y comenzar a preparar su siguiente propuesta musical.

El intérprete ha sido 'pillado' en plena calle rodando un nuevo videolip que esperamos disfrutar muy pronto como parte de su nuevo disco. De hecho en las últimas semanas ha ido creciendo el rumor de que su nuevo proyecto discográfico vería la luz antes del verano de este 2022.

El inglés ha aparecido sobre una gigantesca cama 'echándose una siesta' frente al Palacio de Buckingham. Considerando el tamaño de Londres, queda claro que el escenario elegido no ha sido arbitrario y que la realeza jugará algún papel en su nueva propuesta audiovisual.

Ataviado con su pijama y su bufanda a Harry Styles solo le falta el osito para irse a dormir y descansar en un clip que de momento no tiene fecha de estreno pero que devuelve al ex One Direction a las calles de Londres como sucedió hace unos años con el quinteto del que formaba parte.

Ahora solo queda esperar para comprobar si algunas de las teorías más locas sobre la puesta en marcha de HS3 son ciertas o no. Una de las más curiosas llega de la mano de la usuaria This is Hannah en Instagram que asegura que hay una secreta conexión entre los colores de su última gira, su vestuario y también su próximo proyecto que ya estaría a punto de ver la luz.

De momento tanto Harry Styles como todo su entorno, incluyendo su sello, guardan silencio sobre la existencia de un nuevo proyecto que de fraguarse podría llegar a todo el mundo antes del verano de 2022. Todo son dudas e interrogantes en torno a un disco en el que no ha colaborado con otros artistas: no hay listado de canciones, ni colaboraciones, ni fecha estimada de lanzamiento...

Tanto con su primer trabajo de estudio como con su segundo proyecto, el ahora solista ha dejado grandes canciones para el recuerdo como Watermelon Sugar, Sign of the times o Adore you. El listón está muy alto dentro de la escena musical inglesa pero si algo ha caracterizado al joven es su capacidad para adaptarse a los tiempos.