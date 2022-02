Melendi e India Martínez se marcan un acústico de ‘Con solo una sonrisa’ que eriza la piel

Melendi no es uno de esos artistas que podamos decir que sea especialmente activo en redes. No es que esté desconectado, pero sus seguidores no están muy acostumbrados a una presencia constante. Por eso, que últimamente esté más presente en este medio ha llamado poderosamente la atención de los que ansían noticias suyas y así se lo han hecho saber.

Melen activo en las redes😍

No se qué te pasa estos últimos días pero sigue así tus guerreros te lo agradecen

Nos gusta el Melendi influencer, sigue así😂

Me esta gustando el melendi instagramer, no me escondo 🙈😍

Pero Ramón, no nos des tanto contenido que nos acostumbramos 😳

Y entre ese contenido ha anunciado que está preparando repertorio para la gira que va a hacer centrado en la publicación de su libro con Sergi Torres, WhatsApp con mi gurú. Un proyecto que nos ha desvelado su opinión sobre temas universales y que nos han permitido conocer el giro espiritual que le ha dado a su vida. Eso sí, sin perder ese setido del humor marca de la casa.

Nueva versión

Y no ha aclarado si India Martínez estará en alguna de esas presentaciones, pero de momento les hemos visto juntos en el estudio tirando de nostalgia. Ahí, como estaban, sin mucho preparativo y con el acompañamiento de una guitarra han tirado de nostalgia para darle un nuevo sentir a uno de sus clásicos, Con solo una sonrisa.

“La @india_martinez_oficial y el indio espina!!! 👏🏻💃🤪 Guitarra @josedecastrojopi", escribía Melendi junto al vídeo. Y les ha gustado a gente tan dispar como el futbolista Iker Muniain que definía lo que le ha parecido la versión con dos emojis: ♥️🙌🏻.

La cordobesa le ha aportado sus giros flamencos que han dado un sabor muy especial a una canción que nos hace remontarnos al segundo álbum de Melendi que se remonta a 2005. Han pasado ya 17 años desde que lanzó Que el cielo espere sentado y son muchos los que han sentido cómo se les erizaba la piel con esta nueva versión.