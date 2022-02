Lucía Rivera habla de su ansiedad y su padre, Cayetano Rivera, le muestra su apoyo públicamente

“He sufrido ansiedad desde muy pequeña. Al vivir con ella os diría que llegué a aceptarla de tal manera que se hizo mi compañera, ni siquiera la reconocía”, ha escrito Lucía Rivera en La Vanguardia en un artículo centrado en la salud mental.

Estamos en unos momentos en los que estos temas se hablan con la naturalidad y normalidad que antes de la pandemia no existían y sobre los que existían muchos tabúes. Con esta apertura nos hemos dado cuenta de lo presentes que están estos problemas en la vida de muchas personas, incluidas muchas celebs que no han dudado en abrirse para compartir sus experiencias.

Una de las últimas en hacerlo ha sido la modelo. “Seguí con mi vida sin hacerle caso. Un día me desperté y me encontraba apática. Al día siguiente tenía miedos que no reconocía, me costaba mucho socializar. Mi cerebro me estaba diciendo: ‘¡Basta, dame un respiro!’”, confiesa.

Reivindicación

"Es importante hacer caso a esas señales, porque si nuestra cabeza no está bien, todo lo demás se vuelve oscuro, gris, difícil... Y aunque la depresión durante la juventud la veamos lejana, puede estar más cerca de lo que creemos si no nos cuidamos. Si no conocemos bien esta enfermedad, en cualquier momento puede venir a buscarnos”, explica sobre un tema que conoce en primera persona.

"Me encantaría, y creo que es esencial, que mi generación le diera la importancia que se merece a la salud mental. Que nos concienciáramos. Que no es nada malo pedir ayuda. Que es bueno prestarla. Que no existen los locos. Que animemos a nuestro entorno a ir a terapia si la necesitan. Que estemos más pendientes de las personas que vemos cada día y que, en definitiva, hagamos un mundo más sano donde vivir", pedía desde su artículo.

Apoyos

Uno de los primeros en mostrarle su apoyo ha sido su padre, Cayetano Rivera. “Enhorabuena por el artículo @luciariveraromero. Por la importancia del tema, por la necesidad que hay de hablarlo y por la seriedad con la que lo has tratado. Os invito a todos a leerlo en @lavanguardia. Deseando leer el próximo 😉👏👏👏”, escribía en redes.

“Gracias tqm ❤️❤️”, respondía su hija. También recibía los aplausos de su mujer, Eva González que apoya a su marido en este apoyo que ha querido prestar públicamente a Lucía.