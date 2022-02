Álex González confiesa en ‘El Hormiguero’ qué le pareció Miguel Ángel Silvestre en el vídeo de Jennifer López

Álex González está de plena actualidad por un lado porque ya podemos verle en Netflix en la segunda temporada de Toy Boy y porque está a punto de lanzar Marea Negra. Y de eso habló en El Hormiguero donde también se unió a Petancas y Barrancas en uno de sus juegos.

Aunque durante su visita estuvo hablando de la meditación, de cómo él ha conseguido sentirse mejor siguiendo el método Silva, para enfrentarse a las hormigas, no le hizo falta, aunque en un principio lo pareciera.

La amistad del actor con Dani Martín hizo que saliera en uno de los videoclips de El canto del loco, La suerte de mi vida. Y en más de una ocasión les hemos visto juntos. No es el primero ni el último famoso que sale en un videoclip y eso es lo que han aprovechado las hormigas para proponerle adivinar qué celeb es la que aparece en los videoclips que ellas han escogido.

Empieza el juego

Han empezado en mood heavy con Big Gun de AC/DC. Y le han propuesto varias opciones: Schwarzenegger, Van Damme o Boris Johnson. Álex se ha decantado por el que fuera gobernador de California y ha acertado. “Qué mal lo hace, no ha cogido una guitarra en su vida”, decían las hormigas sobre Schwarzenagger.

El siguiente vídeo era el de El anillo pa’cuando de Jennifer López que cuenta casi con cuatrocientos mil millones de visitas. “Este me lo sé antes de que me digáis nada: Miguel Ángel Silvestre”, decía. Y efectivamente, con lo amigos que son, como para no saberlo. “Más guapo no puede ser”, reconocía el actor.

Para el siguiente vídeo se centraron en España, Esta ronda la paga Obús de Obús. Las opciones eran tres grandes actores: Antonio Banderas, Javier Bardem o Cate Blanchett. Aquí tenía dudas y le pidió ayuda a Pablo Motos. El presentador dijo que se decantaría por Bardem y así lo hizo. Una vez más, acertó.

Y la ronda terminó con un último vídeo: Still the one de One Direction. Tres opciones de lo más surrealistas: Danny de Vito con unos zulúes y un mono; Barack Obama con unas animadoras y una cacatúa roja; o Leonardo DiCaprio con un soplete y un oso polar.

Álex González eligió a Danny de Vito un poco por decir un nombre y acertó. Terminó el juego con un pleno y nosotros pudimos ponernos nostálgicos recordando esos videoclips.

¿Se planteará él salir en algún otro?