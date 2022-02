Álex González está que se sale últimamente. Le acabamos de ver convertido en ‘El Turco’ en Toy Boy y está a punto de estrenar Marea negra. Se ha convertido en uno de los rostros imprescindibles de nuestra ficción. Y como tal se pasó por El Hormiguero a divertirse y entre otras cosas, explicó qué es lo que le hace sentirse tan bien.

Y no es el dinero que debe tener, ni el éxito, ni siquiera el amor que está disfrutando junto a María Pedraza. No, lo que le hace sentirse tan bien es la meditación y explicó cuál es el método que él sigue, porque en estas cosas, hay varias opciones.

“Me interesa mucho el cerebro, el comportamiento y al final una cosa te lleva a otra y me empezó a interesar mucho la programación neurolingüística, cómo el poder de la palabra, cómo hablamos de nosotros mismos. Tú me regalaste un libro que me encantó, que se llama Deja de ser tú, de Joe Dispenza, que habla, entre otras cosas, de cómo crear nosotros mismo nuestra realidad a través de la palabra y los pensamientos, empezó explicando.

El método Silva

“Investigando, a través de las meditaciones de Joe Dispenza, aparecí en el método Silva que, a través de la meditación, es una forma de conectarte con tu subconsciente. Es muy largo de explicar y, de hecho, no sé si estoy preparado para explicarlo, pero a través de meditaciones, consigues poner tu estado mental en un estado que se pone alfa que es como bajar la frecuencia mental y parece ser, yo no lo sé seguro, pero parece ser que en ese estado mental estás como más abierto a tu subconsciente que, como sabes, es más del 90% más que tu consciente y eso, realmente, es muy interesante. Estás conectado”, continuó contando sobre el proceso que él había seguido.

Y Pablo Motos es otro de los que hace meditación y sabe de lo que habla. “Cuando estás en alfa, que es lo contrario a tener ansiedad, estás muy relajadito y sientes como que formas parte del universo”, resumió sobre lo que se consigue con estos procesos.

“Yo lo que noto es que me ayuda a tomar mejores decisiones porque estás más calmado, más tranquilo, más en contacto con tu deseo, con lo que quieres, y más en contacto con el deseo de los demás, por decirlo de alguna forma, te hace mejor persona”, añadió Álex.

“Da un poco de vergüenza hablar de esto, pero al final, lo que todo el mundo quiere es ser feliz y a lo que menos tiempo le dedicamos es a ser feliz. Y echarle un rato en tu vida a ver cómo estás… Meditar, yo creo que ni siquiera es una cosa para todo el mundo. Es una cosa que tú te sientas a no hacer nada y, entonces, allí pasa de todo. Al principio tu cerebro no quiere que hagas eso porque va a cambiar”, reflexionó Pablo Motos.

Y el actor quiso aclarar un punto importante en esta cuestión que no es nada fácil. “Yo estuve muchos años intentando meditar y me frustraba mucho porque no podía meditar y es porque no sabía que existían varios tipos de meditación. Yo hacía la meditación pasiva que es ‘deja tu mente en blanco’ lo cual es imposible y descubrí que existe otro tipo de meditación, que es el método Silva, que es una meditación activa, en la que te puedes mover, no tienes por qué estar quieto. Tampoco se trata de que estés caminando, pero si te pica, te puedes rascar”, explicó.

Y por si a alguno le interesa, dejó claro que se trata de “una meditación en la que no es dejar tu mente en blanco sino traer a tu mente pensamientos que tienes, ordenarlos, colocarlos, si tienes un problema, intentar ver cuál es la solución”.

Después de estas explicaciones, ya que cada cual, haga lo que quiera, pero parece que a él le funciona.