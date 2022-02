María Patiño habla en 'Sálvame' de cómo la bulimia le ha ayudado a entender el sufrimiento de Rocío Carrasco

Cuando en marzo de 2021 asistíamos al estreno de la docuserie de Rocío Carrasco Rocío, contar la verdad para seguir viva, María Patiño se convertía en una de las voces del periodismo del corazón que cuestionaba ciertas vivencias narradas por la hija de Rocío Jurado en torno a sus primeros años de relación con Antonio David Flores.

Semanas más tarde, cambiaría de opinión para defender la realidad tan dramática que desvelaba la hija de La Más Grande en el documental, pasando a ser una de las principales defensoras de la verdad demostrada por Rocío.

En estos últimos días, donde este asunto vuelve a formar parte de la actualidad televisiva al cuestionarse el testimonio de Rocío Carrasco por una parte de la familia que defiende que todavía no se ha escuchado la versión de la hija, Rocío Flores, la periodista gallega ha vuelto a romper una lanza a favor de Rocío Carrasco partiendo de la narración de una experiencia personal.

Una experiencia dolorosa

Las declaraciones de María Patiño se producían después de la intervención de Rocío Carrasco en El programa de Ana Rosa, donde contestó a las preguntas formuladas por Joaquín Prat que, entre otros temas, giraban en torno a la relación con su hija. Durante la tarde del 16 de febrero Patiño hablaba de su experiencia con la bulimia como algo que le había permitido entender el dolor de Rocío:

María Patiño y Terelu Campos presentando 'Sálvame Lemon Tea' la tarde del 16 de febrero / Captura de pantalla de Twitter @salvameoficial

"Una de las cosas que me llevó a querer entender a Rocío y a aceptar que me había equivocado, es que yo hace muchos años, como bien sabrás, conté que tenía un problema de alimentación por la bulimia y la sociedad, en ese momento, creía que era un problema de niñas caprichosas que solo queríamos estar delgadas" explicaba la presentadora bajo la mirada cómplice de su compañera Terelu Campos. "Me sentí tan incomprendida socialmente porque hasta gente con capacidad intelectual, profesionales de la medicina, me hacían sentir mal conmigo misma" continuaba con la voz rota.

Pese a que la gallega era la primera en reconocer que su caso no tenía nada que ver con el sufrimiento vivido por la hija de Rocío Jurado, sí que se sentía identificada con el cuestionamiento de sus vivencias y decisiones y no llegaba a entender la falta de empatía demostrada con Carrasco: "¿Por qué no hacemos el esfuerzo de entender cosas que desconocemos? ¿Por qué no empatizamos con el dolor?". Un mensaje que también compartía a través de sus redes sociales el 15 de febrero.

Cuando era niña, nadie entendía lo q implicaba la bulimia. Se vinculaba a la obsesión por la belleza. Han pasado más de 20 años y seguimos luchando para q se entienda el concepto . Todo lo q se escapa a nuestro conocimiento, lo rechazamos y la banalizamos — Maria patiño (@maria_patino) February 15, 2022

Finalmente, tanto Patiño como Terelu Campos apoyaban la decisión de Rocío Carrasco de dejar a su hija a un lado de ahora en adelante, aplaudiendo esta declaración de intenciones y planteando como profesionales y como programa hacer lo mismo: "Debemos ayudarlas a ambas".