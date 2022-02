Alatzne confiesa en ‘Secret Story’ que durante un tiempo estuvo usando la ropa de Emma García

Las cosas que suceden en Secret Story no dejan de sorprendernos. Y en esta ocasión no hablamos de las tramas que hay entre sus habitantes. Que si el cuarteto dejó de serlo. Que si las gemelas vuelven locos a todos en la casa. Que si Álvaro exagera sus sentimientos y su sensibilidad. Que si Adrián y Colchero acabarán liados. Que si Rafa está enamorado de Carmen y viceversa… No, en esta ocasión, nos han sorprendido una curiosidad que ha contado Alatzne sobre la época en la que se sentía como Emma García.

Sí, cierra la boca si la has abierto tanto como nosotros cuando hemos escuchado la última batallita de la vasca. En la conexión de Lidia Torrent con El programa de Ana Rosa hemos podido ver a Alatzne confesando que hubo un tiempo en el que usó la ropa de Emma García.

“Hace unos años, como unos 20, había un programa en Telecinco que se llamaba A tu lado, con Emma García, que vive a 15 km de mi casa”, empezaba contando. Y la conexión no se queda en la proximidad geográfica.

La misma talla

“Trabajaba una de mis tías con la abuela de Emma García. En A tu lado, cada día salía con un conjunto y se lo daban para ella, entonces, como tenía tanta ropa y no sabía dónde meterla, se la daba a su abuela y se la traía a mi tía, para mí”, contaba.

Y claro, ella se sentía como la presentadora llevando los modelitos que poco antes había lucido en televisión. Por lo visto tenían una silueta similar que le permitía a la habitante de la casa de los secretos llevar esa ropa desechada por la presentadora.

¿Cómo os habéis quedado con la conexión entre Alatzne (@AlatzneMateos) y Emma García? 😂 ¡Nosotros LIVING! #Secret17F pic.twitter.com/coPecUM1nJ — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 17, 2022

Veremos si Emma comenta algo este fin de semana cuando comenten el programa en Viva la vida. Lo que sí sabemos con seguridad es que Alatzne, de momento, seguirá una semana más en la casa porque no está en la lista de los nominados. Lo que no está tan claro es que vuelva a acercarse a Rafa.