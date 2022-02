Pablo Motos impacta con su teoría sobre qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida

Pablo Motos quiso terminar su último programa de El Hormiguero con una reflexión vital. “Me preguntaba el otro día una persona qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida. Joder macho, vaya pregunta. Yo conozco a uno que dice que lo más inteligente que se puede hacer en esta vida es marcharse a tiempo”, empezaba su monólogo.

Y no ha dudado en mojarse. “Estoy de acuerdo. No hay nada más inteligente que saber marcharse a tiempo de lo que sea. De un matrimonio que hacer aguas. De un amor que se acaba. De una fiesta que empieza a ponerse penosa. De una adicción que nos esclaviza. De un trabajo que nos desespera. Marcharse a tiempo de cualquier lugar, persona o cosa que nos amarga, que nos corta las alas y que no nos deja vivir es lo más inteligente que se puede hacer”, aseguraba.

Claro que Motos contempla una excepción. “No tengo claro que haya que marcharse a tiempo de la vida, porque la vida nos sorprende a veces con un as en la manga cuando ya no esperamos nada de ella. Así que, de la vida, mejor, que nos echen a empujones no vaya a ser que cuando creas que ya no aguantas más te espere lo mejor”, reflexionaba.

Más teorías

“Hay quien piensa que lo más inteligente que se puede hacer en la vida es ganar dinero, conquistar el poder o dejar huella de nuestro paso por aquí. Que no lo sé. Sé que es adictivo, pero no estoy seguro de si es lo más inteligente porque la gente que conozco que posee estas cosas está siempre preocupada”, admitía desde su experiencia personal.

“También hay quien dice que lo más inteligente que se puede hacer en la vida es escuchar, que esto tiene tela porque la mayoría de nosotros no sabemos escuchar. Cuando el otro está hablando, hay un momento en el que dice una palabra y lo que hacemos es bajarle el volumen y pensar qué es lo que vamos a decir nosotros a continuación. Pero eso no es escuchar. Escuchar es no poner ningún pensamiento en tu mente cuando habla el otro. Lo que pasa es que eso es peligroso porque podría hacernos cambiar de opinión y eso sería aterrador para nuestro ego”, argumentaba sobre otra de las teorías.

Recordando a Pau Donés

Y ha tirado de nostalgia: “Pau Donés, unos días antes de morirse, le dijo a Jordi Évole que lo más inteligente que se podía hacer en la vida era no preocuparse tanto que, dicho por él y en el momento que lo dijo tiene un valor muy especial. Si lo piensas, cuántas cosas que te preocupaban la semana pasada no han sucedido. La preocupación nunca cura nada, pero te roba la vida”.

Y ha terminado con su propia conclusión: “Yo creo que, ya que estamos aquí y no sabemos para qué, lo más inteligente que podemos hacer, dada nuestra fragilidad, es tomarse todo menos en serio, abandonar la idea de que tenemos que impresionar a los demás, no huir de nada, sobre todo de ti mismo, y disfrutar de la experiencia de la vida incluso en las desgracias. No hay día, sea el que sea, que no merezca ser vivido”.

Pablo Motos se pasa de la raya para reflexionar sobre lo más importante que puedes hacer en la vida #ÁlexEH pic.twitter.com/ippKqtYD1k — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 16, 2022

Un mensaje que, en unos tiempos en los que el índice de suicidios no deja de crecer, cobra una especial relevancia.