Así ha cambiado el niño de la portada de los primeros álbumes de U2

Hay un niño que todos los fans de la música recuerdan, con el permiso de Spencer Elden, el bebé que nadaba en la portada de Nevermind de Nirvana. Es el joven que protagonizó varias de las carátulas de U2, y si eres fan de la banda irlandesa, seguro que tienes en mente sus expresivos ojos y su rostro, que dieron la vuelta al mundo.

Formado en 1976 y conocido por un tiempo como The Hype, el cuarteto de Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr cambió su nombre a U2 en marzo de 1978 y rápidamente comenzaron a convertirse en una de las bandas más populares de Dublín. Un año más tarde, lanzaron su álbum debut, un EP llamado Three que únicamente contenía tres canciones: Out Of Control, Stories For Boys y Boy-Girl. Solo fue publicado en su momento en su Irlanda natal, y en la portada podía verse tres fotos de un niño de aspecto angelical para ilustrar las canciones cargadas de inocencia que presentaban.

Ese niño era Peter Rowen, el hermano menor de Derek Rowen (Guggi), un artista de Dublín y miembro de The Virgin Prunes, una banda que era amiga y colaboradora de U2. No fue la única vez que el joven se prestó para ser imagen de los discos del grupo de Bono. Cuando U2 lanzó su álbum debut, en 1980, de nuevo contaron con Rowen con una fotografía en blanco y negro de él mirando a la cámara, con los brazos detrás de la cabeza ilustrando el título del disco, Boy. “Técnicamente, ambas fotos son simples pero tienen poder”, contó Rowen en una ocasión.

Más tarde, volvió a aparecer en la portada de War, en la misma pose, mirando a la cámara, pero esta vez se notaba ya el paso del tiempo, tenía un corte en el labio y aparecía frente a una pared de ladrillos. Su mirada ya no es inocente, casi acusa al espectador, como si lo pusieran contra la pared como un prisionero. La poderosa imagen se usó como telón de fondo durante las fechas de la gira de U2 en 1983.

Rowen le dijo al New York Post que la sesión se realizó en la casa del fotógrafo Ian Finlay: “Supongo que toda la idea de Boy era la inocencia de la juventud. La guerra muestra a un niño con un aspecto mucho más perturbado, y supongo que muestra lo que el mundo puede hacerle a un niño: la pérdida de la inocencia”.

Se usaron tomas similares de Rowen en las portadas individuales de Two Hearts Beat As One y New Year's Day y algunas tomas descartadas de la sesión original de Boy se utilizaron cuando U2 publicó su recopilatorio The Best Of 1980-1990 en 1998.

Irónicamente, Peter Rowen se convirtió en fotógrafo profesional y terminó fotografiando a U2 en su show en Slane Castle en 2001. “En un momento, Bono estaba acostado en el escenario justo frente a mí, algo que fue divertido".

Sin embargo, esa relación de tantos años entre el joven y U2 quedó truncada cuando la banda se pronunció a favor de enmendar las leyes de aborto de Irlanda antes del referéndum del país en mayo de 2018. En su Facebook, Rowen, publicó un post en el que se mostraba en contra: “¡Horrorizado de ver a U2 usando su voz para promover algo que obviamente está mal! ¡Qué vergüenza! Como cristianos, estamos llamados a ser luz en un mundo que se oscurece cada vez más. Es muy triste ver a esta banda llegar a esto”.