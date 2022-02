Entrevista a Maluma (‘Cásate Conmigo’): Cómo es trabajar con JLo, ser el nuevo Batman y sus compañeros soñados

La lista de éxitos de Maluma cada vez se hace más pequeña. Después de sonar en prácticamente todo el mundo, el artista se ha propuesto conquistar otro de los medios que se le resistían: la gran pantalla. Ha protagonizado Cásate Conmigo, en cines a partir del 18 de febrero, y ha hablado con nosotrxs para contarnos todo sobre esta nueva etapa.

Aunque lo anuncie como su debut en el cine, lo cierto es que eso ya lo hizo en 2021. Aunque en un papel muy reducido, puso voz a un personaje de Encanto; Mariano, el perfecto novio de Isabela. Ahora da un paso más allá y se coloca como co-protagonista en la nueva película protagonizada por Jennifer López, que promete ser una de las grandes comedias románticas del año.

Hay varias razones para ganarse ese título, aunque basta con conocer su sinopsis para querer verla: Kat Valdez (JLo) y Bastian (Maluma), dos estrellas internacionales, deciden oficiar su boda en el Madison Square Garden ante millones de personas -con emisión en streaming incluido, claro-. Sin embargo, momentos antes de la ceremonia, Kat se enterará de que su prometido le ha sido infiel con su asistente, por lo que hará lo que nadie se espera: se casará con alguien del público al azar.

Con esa premisa comienza Cásate Conmigo, una brillante comedia romántica musical -no hay que olvidar su pegadiza banda sonora- en la que el cantante colombiano brilla con luz propia. Y no es de extrañar, pues estaba cumpliendo un sueño: él mismo nos ha contado que una de sus ambiciones era protagonizar una película de Hollywood, y aún con mucha gente diciendo que no lo lograría nunca, finalmente lo ha logrado.

Sus planes en Hollywood

¿Será la primera de muchas? La versión original de la película demuestra que el inglés no es un problema, ni tampoco la interpretación. Aunque de continuar, tiene muy claros uno de sus proyectos soñados: le encantan los superhéroes, y puestos a pedir, le encantaría interpretar a un Batman latino. No cree que eso suceda pronto, aunque de pasar, tiene muy claro que "cambiaría las reglas del juego".

Sin duda, nada es imposible en tiempos en los que la música latina se ha colocado en el top mundial, y con ello, sus artistas gozan de fama internacional. Algo que refleja a la perfección la película, aunque él sabe marcar distancias con su personaje diciendo que él no toma tantas malas decisiones como él.

Sobre proyectos futuros, dice que le gustaría seguir cumpliendo sueños y que el testigo de compañera de rodaje lo cogieran figuras como Angelina Jolie o Tom Cruise, gente que son una leyenda para él. En esta ya comparte planos con Owen Wilson, por lo que no sería muy complicado verle cumplir sus sueños. ¿Se marcará un 2x1 y acabará en las filas de Marvel Studios junto a Jolie?

Cásate Conmigo se estrena el 18 de febrero.