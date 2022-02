Habla Oriana Marzoli tras su noche en el calabozo y, en ‘Sálvame’, la mujer con la que compartió celda

Esta semana saltaba la noticia de la detención de Oriana Marzoli y su novio Eugenio después de que una vecina llamara a la Policía Nacional para denunciar un altercado en casa de la influencer. Finalmente pasó la noche en el calabozo y salió al día siguiente.

“Ha sido una discusión fuerte. Los vecinos no llamaron a ninguna Policía, fue mi madre la que lo hizo, pero vamos, tampoco fue nada del otro mundo. Eso sí, me sirve porque hemos acabado”, reconocía una vez libre.

“No hemos declarado ninguno de los dos. Los dos nos tenemos muchísimo cariño”, matizaba sobre todas las informaciones que se han ido dando en los últimos días.

“Con esto cierro un capítulo que ha sido bastante largo de mi vida, del que me arrepiento. Le deseo a estar persona sea feliz y desde aquí digo que nunca más volveré con esa persona. Mis motivos tendré”, añadía lanzando algún zasca soterrado.

“Hemos tenido una conversación después de esto y los dos sabemos que ya está. Deberíamos no coincidir, es lo mejor”, añadía sobre la conclusión que ha sacado la pareja de esta experiencia tan desagradable.

“Soy una persona normal, con mucha paciencia, he aguantado muchas cosas porque estaba completamente cegada. A esta situación no hemos llegado porque yo me haya puesto celosa, han sido más bien celos de la otra persona”, aclaraba de manera un tanto ambigua sobre lo que les llevó a esa situación.

“Los policías estaban absolutamente desesperados ayer por la tarde y estaban buscando cualquier solución para que saliera Oriana de los calabozos. Creo que montó un espectáculo”, señalaba Kiko Matamoros en Sálvame.

Testimonio de una testigo

De hecho, en el programa, contaron con el testimonio de la mujer con la que Oriana compartió calabozo con la que primeramente coincidió en el furgón que las llevó a comisaría.

“Sube esposada, tapada con una manta. Se sienta y la reconozco por su voz y le pregunto si es Oriana. Y me dijo que sí, se sentía avergonzada. En ese momento, como fuimos hablando, cogimos confianza y conseguí que se relajara un poco”, explicaba Melina, que es otra mujer detenida por una discusión de pareja.

“Ella estaba totalmente sin maquillaje, esposada, como todas nosotras y luego llegamos a los calabozos de Moratalaz. Tenemos que pasar la noche allí. El policía nos dice que tenemos que coger una manta y en ese momento las mantas, de verdad, estaban asquerosas, estaban sucias, daban asco y ella dijo que no quería esa manta y lloraba. La verdad es que estaba asquerosa. Al final el policía le dijo que se calmara que le iba a traer una manta, pero sí que estaban asquerosas”, contaba sobre su llegada.

“El policía al abrir la celda, ella, al verse fuera, le dio un ataque de ansiedad que lloraba, gritaba y no quería entrar en la celda”, continuo. Aunque reconoce que al final se calmó y entró, aunque no paró de pedir agua a los policías.

Está claro que no fue una noche para repetir y veremos qué es lo que pasa realmente entre esta pareja.