Morat empieza a celebrar sus 10 años de carrera con ‘Llamada perdida’

Hoy tu recuerdo me volvió a doler

Hoy tu recuerdo me volvió a joder

Y eso no me va, y eso no me va

Salgo a la calle y empieza a llover

Va más de un mes viendo el amanecer

Y eso no me va

Y eso no me va a hacer bien

Porque también me hace falta resolver una inquietud

¿Cómo se olvida tan fácil como me olvidaste tu?

Quiero volverte a llamar

Que a la mañana siguiente

Esa llamada perdida no se pierda y tu la encuentres

Yo no me voy a dormir

Hasta que tu te despiertes

Prefiero cinco llamadas perdidas, cuatro cartas, tres heridas, dos de suerte

Que una vida sin volver a verte

Volví a la puerta de ese mismo hotel

Otro cóctel en ese mismo bar

Solo para ver si podía aguantarme pero

Soy masoquista mirando tus fotos

Quiero tomar hasta no poder ver

Ya me cansé de brindar por nosotros

Si tu no vas a volver

Quiero volverte a llamar

Que a la mañana siguiente

Esa llamada perdida no se pierda y tu la encuentres

Yo no me voy a dormir

Hasta que tu te despiertes

Prefiero cinco llamadas perdidas, cuatro cartas, tres heridas, dos de suerte

Que una vida sin volver

Que una vida sin volver

Que una vida sin volver a verte