40 curiosidades sobre JuanFran by JuanFran

JuanFran es uno de esos jóvenes canarios que lleva tiempo luchando por hacerse oír con su música y que a principios de la pandemia lo petó con Mi morena.

Tuvo la gran oportunidad de participar en La reina del flow, una serie colombiana que ha tenido una gran audiencia en muchos países y que ha aumentado su popularidad. Ya anuncia cosas interesantes con algunos de los actores que conoció en Colombia.

Está preparando un disco que, según nos explica, nos ayudará a conocer varias facetas suyas dentro de la música y en el que no faltará, esa esencia urbana que nos ha mostrado hasta ahora. Él mismo nos ha ayudado a conocerle un poco mejor.

#1. Un sueño por cumplir

Cantar en Nueva York porque en Times Square es para mí un sitio al que siempre he querido ir. Ahí han cantado muchos artistas grandes como Michael.

#2. Un tiktoker de cabecera

El churumbel, es un máquina. Me molan un motón sus directos. Es un chico de Málaga que hace humor, pero un humor que le sale. Hace vídeos y se ha hecho viral por su forma de ser, me da mucha risa. También suele ver mucho los vídeos de Abril Cols.

#3. Una canción para venirte arriba

Yo es que me vengo arriba con canciones tristes también. Pero, por ejemplo, Llégale, de Lunay y Zion y Lennox, pero me gusta también una de Yandel.

#4. Una causa por la que luchar

Por mí, por encima de todo. Las personas tenemos que estar siempre a gusto con lo que hacemos y querernos por encima del todo. No tenemos que estar arriba por nadie ni cumplir nada por nadie sino por nosotros mismos. Muchas veces nos dicen ‘tú tienes que ser policía de mayor, o bombero’. No, no tienes que ser lo que tus padres te digan sino lo que te salga de verdad. Es muy bueno estudiar y es muy bueno estudiar lo que realmente te gusta. No tienes que estudiar nada que no te haga feliz porque, aparte de los años que te puedes pegar estudiando una carrera, no son los años, es luego que tienes que trabajar de eso y si no te gusta, lo vas a dejar.

#5. Tu visión del metaverso

¿Del meta qué? Eso es la primera vez que lo escucho. ¿Qué es eso? No sé qué significa, lo siento.

#6. El objeto decorativo de tu habitación que más te gusta

El cabezal porque es como cuadrado y tiene unas cositas para adentro y cuando me pongo a mirar el móvil me pongo a tocar los agujeritos.

#7. Tu aportación al reciclaje

Reciclo más bien botellas, envases y eso, no. Las botellas de vidrio y de plástico, sí, pero lo demás, no.

#8. El recuerdo de tu primera vez en un escenario

En Granada, fue increíble. Ahí empezó toda la movida. Tenía 15 años.

#9. Tu lugar preferido de Gran Canaria

Esa pregunta es buena. Tengo varios. Me gusta mucho el sur, soy de ahí, pero te podría decir mi barrio que es El castillo del Romeral o Vecindario, que es mi barrio.

#10. Un tatuaje pendiente

Me quiero hacer un tatuaje por mi abuela que falleció y creo que es el pilar, el ángel que está detrás de mí y me cuida.

#11. Un consejo de tus padres

Que persiga mis sueños y que no me rinda por nada ni por nadie. Me ha funcionado muchísimo.

#12. Una costumbre colombiana que te llame la atención

No sabría qué decirte. Estuve tres días en Colombia, no me dio mucho tiempo a mirar todas las costumbres de por allá. No sabría qué decirte.

#13. Una reina del flow para ti

Karol G que está soltera, así que ahora se puede aprovechar… es broma.

#14. Un artista que te guste por su imagen

Rauw Alejandro tiene mucho flow y lo conozco y es muy buena gente y muy humilde. Lo conozco en persona, he coincidido con él dos o tres veces porque mi manager lo trajo de gira y es genial. Lo conocí cuando apenas estaba pegando el boom, que vino por primera vez aquí, lo vi otra vez en Madrid y lo volví a ver aquí en Gran Canaria y sigue siendo la misma persona. Lo admiro porque sigue siendo la misma persona. En el nivel que está, me vio y me saludó… ‘El Juanfran…’. A Rosalía también la vi, pero con ella tuve poco trato.

#15. Una habilidad tuya poco conocida

Jugador de pádel. Se me da bien, gracias a Dios es un deporte que me gusta mucho y que practico casi todos los días.

#16. Lo que más tiempo te roba al margen de la música

El tiempo con la familia.

#17. El último regalo que te han hecho

Un beso de mi padre, para mí eso es un regalo y es maravilloso.

#18. Lo peor que has leído sobre ti en internet

No sé, porque cosas malas vemos siempre y cosas que tú dices, ¿en serio? Pero no le dio importancia, la verdad. Lo que tengo seguro es que soy una persona y siempre intento mejorar y eso es lo que me hace bueno a mí. Quien quiera hablar, los medios o quien sea… yo siempre tendré claro cómo soy, la gente a mi alrededor sabe cómo soy y eso es por lo que me dejo llevar. Porque si me dejo llevar por lo que hay en las redes hoy en día, hay mucha gente mala que va a intentar hacerte sentir mal y ya lo vemos que incluso el otro día una chica se suicidó por las redes sociales porque la hicieron sentir como si no valiera nada. Lo importante es la salud mental y ser felices por ustedes mismos y no se dejen llevar por ningún comentario ajeno porque la familia es la única que te va a decir la verdad.

#19. Un ritual de amigos

No, yo rituales que tengo es el mío. Cuando voy a salir al escenario me pongo a rezar y a darle gracias a mi abuela, a Dios, porque me salga el concierto bien, no se me vaya el micro, que no se me vaya la música, que no pasen cosas malas. Es lo que siempre hago, es como mi ritual por así decirle, pero ya fuera de eso, no sé, no tengo cosas raras.

#20. Tu primer suspenso en el cole

En todos los cursos suspendía algo. No me acuerdo. No sé si en tercero de primaria o en cuarto, pero yo pienso que seguro que suspendí alguna. Era regular porque yo quería, cuando me ponía las pilas era un máquina.

#21. Un placer culpable

Las motos de agua o el karting porque me flipa, es una locura. Vas y dices ‘nos montamos una vez y nos vamos’, pero olvídate. Vamos, nos montamos una vez y volvemos a subir y volvemos a subir.

#22. Lo que mejor cocinas

Soy muy buen cocinero, la verdad. Te podría decir que paella que me sale muy bien. La carbonara, la carne la dejo bien hecha también. Me gusta.

#23. El reality en el que participarías

No sé qué podría decir. Te podría decir que, en Supervivientes, pero olvídate, qué va. Yo no podría estar en Supervivientes ni de coña. En La isla de las tentaciones tampoco, ahí no iría. No sé qué decirte… en Gran Hermano, a lo mejor, estaría guay, ¿no? Para convivir no tengo problema, estaría todo el día contando chistes y riéndome un rato.

#24. El artista con el que te gustaría colaborar

Con Daddy Yankee.

#25. La propuesta que llevarías a Eurovisión

Nunca me he imaginado estar en Eurovisión. Si me dijeran de ir estaría guay, sería algo chulo, chulo, pero son cosas que no me he imaginado y no sabría cómo explicarte la propuesta que llevaría. Me gustaría llevar algo urbano, creo que nunca se ha escuchado algo urbano.

#26, Lo mejor de La reina del flow

Los actores de la serie, toda la gente que trabaja para La reina del flow son increíbles, desde producción, todos, son locura máxima.

#27. Lo que más te gusta de ti mismo

Cómo soy a la hora de decir lo que pienso, mi forma de ser. Te lo digo lo que pienso y ya y si te molesta, pues bueno, no me importa porque pienso que si te digo algo y te molesta es porque el que está haciendo algo mal eres tú, no yo.

#28. Lo que no le puede faltar a una posible pareja

El cariño y, sobre todo, el respeto.

#29. El actor o actriz con el que te gustaría contar en uno de tus videoclips

Dani Rovira, de una. Ese hombre es de otro mundo.

#30. El concierto que más has disfrutado como espectador

Rauw Alejandro te podría decir. Con Miky Voodz también fue increíble. Tampoco he ido a muchos conciertos, pero esos dos.

#31. El capricho que te diste con tu primer sueldo

Ir a las motos de agua y al karting.

#32. El mejor consejo que te han dado

Que a pesar de todas las circunstancias malas que te puedan venir, nunca perder la esencia de ser quién tú eres y perder las ganas de seguir luchando por algo que amas, es muy importante. Me lo dijo David, me lo dijo Tamara, me lo dijeron mis padres. Te lo dicen porque saben que en este mundo siempre va a haber baches, una roca que se va a poner por el medio, y tú vas a tener que coger y quitar esa roca y seguir para adelante y no dejar que la roca te gane.

#33. La serie que has visto en maratón

Ninguna, así en plan maratón, ninguna. Me he visto La casa de papel, pero me veo todos los episodios de golpe, no puedo pasar tanto tiempo.

#34. La aplicación que más utilizas

TikTok es la que más utilizo.

#35. Algo que cambiarías si pudieras volver atrás

Las amistades. Me dan la oportunidad de volver a ser el Juanfran de antes y me quitaría a todas las amistades, tendría solo a mi padre a mi lado. Es muy duro. No ha sido fácil mi camino, ha habido mucha gente a mi alrededor, gente que se ha querido aprovechar de mí, pero me han hecho una máquina y el tonto falla una vez, el segundo si falla, es culpa tuya.

#36. El deporte que más practicas

El pádel. Fútbol a veces, pero pádel todos los días. No tengo pareja. Vas allí y te van poniendo con parejas, pero como voy a empezar a jugar en una liga, y como estamos con muchos chicos para ver el nivel que tenemos, ya te ponen una pareja de tu nivel para que podáis jugar los dos.

#37. Tu prenda imprescindible en el armario

La del videoclip de Como llora. Todo el conjunto me flipa, me encanta, me lo pondría todos los días.

#38. El mejor momento del día

Te podría decir que el almuerzo porque como estamos con reuniones siempre acabo con un hambre flipante, pero te diré que, por la noche, cuando me voy a ir a dormir.

#39. Lo mejor de tu generación

Una pregunta bastante complicada. Yo te voy a hablar por mí más bien. Estoy aportando para la gente que me ve, cuando yo tenía su edad y ahora me ven como adulto, esos niños y niñas que están intentando cumplir una meta, yo creo que lo que les estoy aportando es que tienen que luchar, que no es un camino fácil sino demasiado complicado, pero que con ilusión y con trasparencia y disciplina vas a lograr lo que te propongas. Cada persona de mi generación es diferente, muchos opinarán igual que yo, muchos no. Hoy en día todo es mucho mejor porque todos podemos decir lo que opinamos y si te importa bien, y si no, también. Eso influye mucho en la sociedad.

#40. Algo en lo que creer

En ti mismo.