JuanFran: Tras ‘La reina del flow’ está centrado en su próximo álbum

JuanFran tiene solo 18 años, pero una trayectoria en la música de la que puede presumir. Empezó, como tantos otros, haciendo covers y de ahí a triunfar con sus temas hubo solo un paso. Lo petó con Mi morena alcanzando millones de reproducciones. Lo estaba empezando a petar cuando llegó la pandemia.

Aun así, él no paró y siguió lanzando temas como el de Como lloras con letra que escribió junto a Justin Quiles. Tiene ya más de 197 millones de reproducciones en YouTube. Y es que en Latinoamérica parece tener más repercusión que, de momento en España.

De allí le llamaron para participar en la serie colombiana La reina del Flow que ahora triunfa en un montón de países. Ha hecho muy buenos amigos en el rodaje con los que está preparando sorpresas. De todo eso y de cómo ha sido su carrera hasta ahora hemos querido hablar con él, vía zoom, una hora menos en Canarias.

Bueno, el 2022 promete. Escribías en redes que con ganas de gira y álbum… ¿cómo anda la cosa?

La verdad es que saliendo para adelante. Después de tanto tiempo que el covid nos ha dado tan duro, parece ser que los cielos se van abriendo y se va viendo todo ese sueño que soñaba yo desde pequeño con cumplir y que justo cuando lo iba a cumplir nos pasó la pandemia, tan grande. Pero se vienen muchas cosas y tengo mucha ilusión porque las cosas que se vienen son increíbles, la verdad.

Esta Navidad nos presentaste Jangueo, ¿un reflejo de lo que escucharemos en ese álbum?

Yo creo que en el álbum verán un poco de todo, música variada porque yo me considero un artista muy versátil y en ese disco vamos a tratar muchos tipos de géneros para que la gente me pueda ver en otro tipo de música.

¿Más allá de lo urbano o siempre moviéndonos en ese terreno?

Más allá de lo urbano. Vamos a salirnos de esa rama para que no se pierdan otros tipos de música. No podemos siempre enfocarnos solo en lo urbano, aunque ahora mismo es lo que está en el mercado, no podemos olvidar otros tipos de música que han existido.

¿Cuáles son los que te llaman la atención?

Te podría decir que la bachata, la salsa… aquí en las islas Canarias se escucha muchísimo y lo llevamos en la sangre. Me haría muy feliz por la sencilla razón de que mi familia lo escuche también, saber que pueden escuchar música mía del género que a ellos de verdad les gusta.

Estamos en era de las colaboraciones, ¿tienes ya alguna cerrada?

Tenemos un par de ellas cerradas muy buenas y sé que a la gente le va a gustar, son artistas muy conocidos y sé que van a estar ahí para apoyarnos.

Lo urbano va evolucionando y van multiplicándose las propuestas, ¿qué te ha llamado a ti la atención últimamente?

Creo que en el género siempre va ir para adelante. Va a haber ritmos que cambien en el reguetón que empezó con la música que escuchábamos de Daddy Yankee y Don Omar y ya ves cómo ha cambiado. Es algo que va a ir cambiando poco a poco, llegan nuevos géneros musicales, que incluso ya les pusieron un nombre, y te quedas flipando. Me llama la atención, no sé si llamarlo reguetón, pero lo que se está haciendo en Argentina con Brytiago, con Khea, con muchos artistas de allá que están haciendo un género muy bonito.

En Canarias hay mucha cantera en este sentido, ¿con quiénes mantienes relación y cómo es el movimiento por las islas?

Es increíble todo lo que está saliendo de aquí, ya era hora de que muchos artistas de Canarias sonaran todos juntos de esa forma, como Maikel, PetaZeta y muchos de aquí, Quevedo, también, que ahora está saliendo super duro y nos llevamos muy bien.

Hay una persona clave en tu carrera que es tu manager David Navarro, ¿cómo os conocisteis y qué ha supuesto en toda tu historia?

David, y no lo digo con el apellido porque para mí es como si fuera mi segundo padre, creo que… no me sale la palabra para explicar lo que yo siento por él porque más que un manager ha sido una persona que ha estado en los problemas personales. Desde el día en el que apareció en mi vida hasta hoy no puedo decir otra cosa más que le agradezco todo lo que ha hecho por mí porque ha sido increíble. Cuando firmé con él venía de pasar una época mala en mi vida y al ser tan joven, a veces no se toman buenos caminos, y él siempre estuvo ahí para darme la mano, apoyarme y hacerme sacar la inspiración que tenía dentro de mí.

¿Eras un chico rebelde?

No, para nada. Gracias a Dios, no. Cuando te ves con muchos problemas personales te planteas dejar la música o cosas así, cosas que te hacen ilusión, pero que como estás tan mal no sabes qué decisión tomar. Se me pasaba mucho eso por la cabeza por un mal momento que estaba pasando y él estuvo siempre para apoyarme, darme ánimos y sacarme para adelante.

La reina del flow sigue estando entre lo más visto en Netflix… Cuéntanos cómo llegaste a la serie.

No sé cómo llegué. Lo que sé es que un día, de buenas a primeras, me llamó David y me dijo, ‘oye, que el lunes nos vamos a Colombia’. ‘¿Cómo que a Colombia si ahora el covid allí está dando super fuerte?’. Y me dice, ‘no, porque vas a grabar para Netflix’. ‘¿Qué dices bro?’… Imagínate que te llama un día, a cuatro días de irte, que yo no sabía nada, para decirte que vas a estar en La reina del flow. ‘No me jodas’, me quedé flipando. Es increíble, de estar viéndola en mi casa a salir yo.

¿Ya habías visto la primera temporada?

Sí, sí, yo me quedé flipando. No me lo esperaba para nada. cuando estuvimos en cuarentena, me vi todas las series que existían, hasta Vikingos, que no me gustó mucho, pero que la vi entera.

¿Has notado que mucha gente ha empezado a conocerte a partir de tu aparición en esta serie?

Mucha gente, incluso de aquí en la isla que no me conocían. Pusieron una feria y fui con la familia y una mujer ya no me dijo ‘mira, mira’, ya no me dijo cantante sino ‘ese es el chico que salió en La reina del flow’.

¿Qué es para ti lo mejor de esta serie?

Lo mejor es que me hayan dado la oportunidad de salir, darme a conocer y representar a las islas Canarias como bien dijo el presentador. Fue algo muy importante y para todos los que estamos aquí porque mucha gente que no conoce las islas, puede saber más de ellas, de su cultura, de dónde previene, todas esas cositas que están muy interesantes.

Pero más allá de tu participación, como serie, ¿qué te parece?

Me parece una pedazo de serie. Cuando estuve allí me sentí que yo era el actor principal. Me trataron, tanto Carlos como Carolina, todos, Kiño, me trataron super bien y yo me sentí como uno más. La primera vez que voy para Colombia, la primera vez que estuve allí y para grabar una serie, estaba super nervioso y llego allí y me encuentro con gente muy grande, que yo admiro, y cuando hablas con ellos, te tratan como si te conocieran de toda la vida, como si fueras su primo. Eso te da ganas de seguir luchando por tus sueños. Yo muy agradecido con la oportunidad.

Empezaste a componer siendo solo un niño y con tan solo 15 lo petaste con Mi morena, ¿cómo recuerdas esos inicios?

Cuando empiezas a cumplir tus metas no te lo imaginas al principio, no te crees lo que estás viviendo. Aunque tú estés en plan que te considera ultra mega famoso, en plan Justin Bieber, no te llegas a dar realmente cuenta. Tú estás con ganas de seguir cumpliendo metas. Cuando cumples algo ya estás pensando en qué más puedes cumplir porque te consideras una persona luchadora que puedes lograr lo que tú te propongas. Hasta día de hoy todo lo que vivo, como poder hacer una entrevista con LOS40, son cosas que yo soñaba de pequeño. Yo veía artistas como Beret, en la época que yo estaba empezando, era su boom y le veía hacer entrevistas y pensaba que a mí me gustaría y ahora estoy aquí. No me lo creo. Mis principios fueron muy bonitos porque siempre he hecho música con el corazón y poder lograr lo que siempre le dije a mi padre que quería lograr eso es algo bonito. Que tu padre vea que lo estás haciendo. Tu padre te dice ‘estudia, estudia, estudia’ y yo le decía, ‘papá, es que a mí me gustaría que mi trabajo fuese ser músico, ser cantante’ y poder lograrle no tiene valor, es una cosa de locos.

La familia juega un papel importante sobre todo cuando se empieza tan pronto, ¿cómo te ven ahora?

Mi familia siempre me ha apoyado y siempre han respetado cada decisión que he tomado y siempre han estado para mí en todo, en lo bueno y en lo malo.

¿Tienes hermanos?

Una hermana.

¿Y a ella no le ha picado el gusanillo de la música?

A ella no le gusta. Ella vive en Suiza y vive su vida allá. Ella se ríe un montón porque hacemos video llamadas y se pone a vacilarme. Le gusta ver todo el tema de las influencers, aunque nunca le he preguntado si le gustaría ser influencer. Imagínate, yo me reiría. Sería hater con ella.

¿Las cosas hubieran sido iguales sin TikTok?

TikTok es una locura. Eso para todos los artistas nos ha venido super bien. Es una de las plataformas más fuertes ahora mismo. Yo al principio me ponía de los nervios porque no sabía grabar las cosas y era una locura. Me decía Tamara, que es la que hace estas cosas, me decía, ‘JuanFran que es super fácil, ¿cómo no vas a saber hacerlo?’. Ahora ya se usarlo. Termino una grabación y lo primero que haces es meterte a TikTok. Yo no me meto a contestar los mensajes de whatsapp porque si no te vuelves loco. La gente te envía unos audios de tres minutos como si tú tuvieras todo el tiempo del mundo.

Casi mejor acogida en Latinoamérica que en España, ¿por qué?

Yo hacía muchos directos tarde, a lo mejor sobre las doce y media, una de la mañana, dos y date cuenta de que a esa hora había mucha gente que era de Latinoamérica. Esos chicos se lo pasaban a los amigos, las amigas y se fue haciendo una cadena increíble. Tengo unas ganas de ir para allá, porque una locura.

J Quiles te dio algún consejo para ligar, ¿qué tal te fue?

Funcionaron, que te lo diga Justin… hay que seguirlos, es el rey. Yo también he sido siempre muy amoroso y tengo mis tácticas para ligar. Pero siempre un consejito, no viene mal.

Para este disco que estás preparando, ¿qué te ha inspirado más: el amor o el desamor?

El disco se va a llamar Lamoviebaby que es mi sello, lo que siempre digo en las canciones. Me he dejado llevar por mis sentimientos en sí. Yo creo que va a salir un JuanFran no reconocido, un JuanFran nuevo. Voy a sacar muchos estilos de música, no voy a sacar todo lo mismo porque cuando quieres hacer un disco todo del mismo rollo, para ti todos son temazos, y no. De cara al género quieren ver algo diferente de ti, no quieren ver lo que ven en todos los artistas porque todos somos diferentes y quiero hacer un disco diferente y eso no se hace en uno o dos meses. Nosotros llevamos un año. Escribo canciones rápido, pero para este disco he hecho canciones de verdad, inspirándome y no terminándolas en un día. Me he dejado llevar por mis sentimientos en sí. Si he estado en desamor y me sale una bachata o me sale una salsa de perreo, pues hago lo que me sale.

Éxito en la música, serie en Netflix, colección propia de ropa y sólo 18 años, ¿no sientes que vas muy rápido?

Va todo muy rápido, lo tengo muy claro. Pero si tienes colocado lo que realmente necesita el cuerpo, que es la cabeza, yo creo que todo te va a ir bien. La fórmula para que todo siga funcionando bien es tener un buen equipo de trabajo y yo lo tengo. Soy una persona que me dejo llevar y sigo los consejos que me dicen porque quiero el bien para mi familia y mi equipo de trabajo.