El amor de Freddie Mercury por los gatos: inseparables en su vida y canciones

Más de 30 años después de que nos dejara en vida, Freddie Mercury continúa estando muy presente en la música mundial. Y también es imprescindible recordarlo en un día como hoy, 20 de febrero, ya que es el Día del Gato.

Es de sobra conocida la devoción del frontman de Queen por estos animales, quienes lo han acompañado hasta que se fue el 24 de noviembre de 1991. A continuación, repasamos el amor de Freddie Mercury por los gatos, inseparables tanto en su vida como en sus canciones.

Los 10 gatos de Freddie

Fue junto a Mary Austin, la persona más importante en el inicio y desarrollo de la carrera del cantante, con quien tuvo a sus primeros gatos. Sus nombres eran Tom y Jerry, y se ponían al otro lado del teléfono cuando se iba de gira. Después de que los dos tomaran caminos separados, fue ella la que se quedó con los peludos.

Mary continuó muy presente en la vida del artista y, tiempo después, le regaló a Tiffany. A esta gata se le unirían muchos más: Dorothy, Goliah, Oscar, Miko, Lily, Romeo y, cómo no, Delilah, la favorita de la estrella. Esta última acompañó a Mercury en sus últimos años y a su pareja, Jim Huton, entre 1987 y 1991.

Canciones dedicadas a sus gatos

La compañía de los gatos no tuvo únicamente cabida en la vida personal del vocalista de Queen, sino también en la música que compuso. Tanto es así que una de las canciones de Innuendo (1991), el último álbum de la banda, era un completo homenaje a su más adorada gata.

Por supuesto, hablamos de Delilah, quien le dio nombre a dicha composición. En la letra, deja frases como estas: "Me haces sonreir cuando estoy a punto de llorar, me traes esperanza, me haces reir, me haces tan feliz cuando te acurrucas para dormir conmigo".

Queen - Delilah (Official Lyric Video)

También perteneciente al citado disco, nos encontramos con la canción These Are The Days Of Our Lives. Para este tema se rodó el que, por desgracia, sería el último videoclip de Freddie Mercury. Él sabía mejor que nadie cuál era su estado de salud cuando tuvo lugar la grabación (mayo de 1991), y quiso portar para la ocasión una camisa con gatos. A pesar de que la letra la escribió Roger Taylor, escucharla en la voz de Freddie se convierte en una auténtica carta de despedida.

Queen - These Are The Days Of Our Lives (Official Video)

Por otro lado, su primer disco en solitario, Mr. Bad Guy (1985), también tenía una gran dedicatoria para los gatos. “To my cat Jerry -also Tom, Oscar, Tiffany and all the cat lovers across the universe-”, se puede leer en el trabajo de estudio: “a mi gato Jerry -también Tom, Oscar, Tiffany y a todos los amantes de los gatos en todo el universo-”.

Bohemian Catsody: el clásico interpretado por gatos

Algo que muchos fans creen que le encantaría al genio es la parodia de Bohemian Rhapsody que dio la vuelta a internet hace tan solo unos meses. Su título es Bohemian Catsody y, como se puede intuir, es una reinterpretación de la canción más famosa de Queen, en este caso por cuatro felinos en sustitución de Freddie, Brian, Roger y John.

Bohemian Catsody - A Rhapsody Parody Song for Every Cat Queen and King!

Desde que se lanzó en YouTube el 1 de octubre de 2021, acumula más de 5 millones de visualizaciones. En los comentarios, hay unanimidad en que el amor de Mercury por lo gatos le habría hecho adorar esto.