40 curiosidades de Víctor Pérez por Víctor Pérez

Muchos conocen a Víctor Pérez por su faceta de influencer. Es uno de los tiktokers catalanes con más seguidores, nada más y nada menos que 9,2M en TikTok y 2,2M en Instagram. Pero detrás de ese chico guapo con aires de malote hay un chaval de 20 años con muchas ganas de probar, experimentar y descubrir nuevos caminos. Y con la cabeza muy bien amueblada.

Iba para futbolista y, de hecho, militó en varios equipos profesionales, pero ahora es la música el motor que le mueve. Sabe que no lo tiene fácil por el mundo del que procede. No todos le perdonan que primero tuviera éxito en redes.

Pero lejos de desistir, se ha formado, montado un estudio en casa y está trabajando para lanzar nuevos temas dentro de esa escena urbana que tanto le gusta.

Y no es su única faceta. Le vimos en el último episodio de La reina del flow y acaba de terminar el rodaje de Tú no eres especial, la próxima serie juvenil de Netflix en las que tendrá un papel de esos que gustan tanto. Y hemos querido conocerle un poco mejor a través de 40 curiosidades.

#1. Tu primer tatuaje

Fue a los 12 años porque se murió mi abuelo y era como mi padre. Fue el que me animó a jugar al fútbol y teníamos una relación muy bonita y cuando se murió fue algo fuerte. Yo siempre había querido hacerme un tatuaje, voy lleno ahora, y mi madre me dejó hacerme ese. Es una cruz que pone ‘abuelo’ en catalán y una pelota de fútbol al lado. De mi abuelo llevaré como 10, pero este fue el primero.

#2. El concierto que más has disfrutado como espectador

He ido a pocos la verdad. Fui al de Rauw Alejandro y al de Anuel AA que disfruté bastante. No te puedo escoger, quizás Rauw porque el cabrón baila muy bien y, además, del concierto hace mucho show y eso engancha mucho y queda muy bien.

#3. La serie a la que más te has enganchado

La reina del flow. Era mi serie favorita. Vi los tres primeros episodios, que es lo que le digo a todo el mundo, que la miren, que los tres primeros episodios no les van a gustar, que es lo que me pasó a mí. Vi los tres primeros episodios y fue como ‘uffff’, no me gusta. Pero luego me lo volvieron a decir y dije, ‘venga, me la voy a mirar’ y es mi serie favorita. Aparte de la música, engloba mucho todo, narcotráfico, asesinatos, música, amor, lo relaciona todo un poco en una serie y está muy guay.

#4. Un sueño por cumplir

Poder hacer un concierto y llenar un estadio.

#5. El mejor regalo que te han hecho

Uno que me acaba de venir a la mente fue un librito que me regaló mi madre contándome un poco la historia de mi vida. Fue muy bonito y lo tengo guardado. Hace ya tres años.

#6. La app que más utilizas

Entre Instagram y TikTok, no sabría decirte cuál.

#7. Lo que más te gusta hacer con tus amigos

Cenar, todo el día estamos cenando juntos. Por mucho que penséis que estoy todo el día haciendo cosas, mi día a día es con mis amigos de toda la vida.

#8. El lugar del mundo al que te irías para desconectar

Maldivas porque ahí es desconexión total. Ya he estado.

#9. La chica más guapa del mundo

No te sé decir, la verdad. Así que siga yo… hay una chica en Estados Unidos que se llama Madison Beer que me parece muy guapa, pero no la más guapa del mundo, pero es muy guapa.

#10. Un actor o actriz al que te gustaría ver en uno de tus videoclips

Me gusta mucho, no sé si para uno de mis videoclips, pero me gusta mucho José Coronado. Es una pasada, siempre se lo digo a mi madre. Entrevías la está viendo mi madre, yo porque no tengo mucho tiempo y porque me empano con el móvil todas las noches, pero si sale en Netflix me la voy a ver. Todas las de Coronado me las he visto.

#11. El futbolista con el que te gustaría jugar

Ufff… Leo Messi, Neymar… aunque sea echar unos toques.

#12. Un amuleto

Mi abuelo, yo creo, es como un amuleto para mí.

#13. La característica de tu horóscopo que te define

Sinceramente, no estoy muy metido en esto. Soy libra, pero no me baso mucho en esto.

#14. El reality en el que no te importaría participar

No me gustan los realities. Telecinco y todas esas cosas, no participaría en ninguno.

#15. La canción que más has escuchado en bucle

A mí me gusta mucho el flamenco y estoy escuchando mucho a un artista que se llama Maka. Últimamente estoy escuchando muchas canciones de él.

#16. El menú con el que acertaríamos contigo

Carne yo creo, me pones todo carne y aciertas seguro.

#17. La cita perfecta

Un viaje, yo creo.

#18. El famoso que has conocido que más te ha sorprendido

Rauw (Alejandro), muy bien. Siempre que he estado con él me ha tratado muy guay. Estuve con él en La reina del flow. Aquí en Madrid, en un evento privado que hizo y nos invitaron. También en el concierto de Canarias. Es muy majo. Igual que saluda a David (manager) que le conoce de hace tiempo, me saluda a mí super guay, ‘qué pasa bro’. Cuando llegó aquí a Madrid me sorprendió porque solo nos habíamos visto un par de veces y se acordaba de mí.

#19. Una habilidad tuya poco conocida

Cocinar… (risas) no, es broma. Jugar al fútbol, lo publicaba, pero no todo el mundo lo sabe. Juego de delantero, media punta, extremo. También las artes marciales me empezaron a gustar, estuve un año en kick boxing.

#20. Aquel momento ‘tierra trágame’

Yo creo que mi primer amor fue como ‘tierra trágame y no me escupas más’. Hará ya dos o tres años.

#21. Lo que piensas cuando te miras en un espejo

No pienso nada, la verdad. A veces canto, bailo, se me va un poco la olla, pero no piensa nada.

#22. La serie en la que te hubiera gustado estar

Por decir, La casa de papel. Ostia, me mola mucho el papel que hace Denver. Me encanta, es brutal. El de profesor también es una pasada, pero a tanto no llego.

#23. Tu asignatura favorita en el colegio

Ninguna, bueno, educación física, pero ya está. No me gustaba mucho.

#24. Algo que no soportes

Las mentiras, las odio, mucho. No soporto que me mientan.

#25. Lo que más echas de menos de la infancia

Te acabo de decir que no me gustaban las asignaturas, pero ir al cole me encantaba. Es algo que me decía mi madre, ‘cuando seas grande y no vayas al colegio, echarás de menos ir al colegio’ y a día de hoy le doy la razón.

#26. Lo que más compartes con tu hermano

La ropa. Nunca había compartido y últimamente la estamos compartiendo bastante. Y el fútbol, mi hermano también juega y nos encanta.

#27. El primer capricho que te diste con tu dinero

El coche. Me compré un coche, a lo loco. Fue muy loco. Fue mi primer dinero que gané y es algo que no debería haber hecho porque se me fue la olla, pero sí es verdad que iba a ganar dinero, aunque tampoco lo tenía seguro. Mi madre me dijo, ‘vamos a mirar coches que no tenemos nada que hacer’. Pasamos por un concesionario y salimos ya con 500 euros de pago de señal. Imagínate. Fue una locura.

#28. Una prenda de ropa que guardes con cariño

Unos pantalones de Louis Vuitton que me compré que me encanta. Hay cuatro en España, creo. Tengo unos que no me los pongo, pero los guardo ahí con cariño.

#29. Tu objetivo en la vida

Hacer lo que más me gusta. Trabajar de lo que más me gusta y cumplir las metas que me proponga.

#30. Algo que no te guste de ti

Que me como mucho la olla por todo, me rayo mucho, le doy vueltas a todo.

#31. Lo que cambiarías si fueras presidente

¡Ostia! Ahí me has matado. Pues mira, si me escucha, no pagar tantos impuestos.

#32. El videojuego que más horas te ha quitado

Ninguno. No juego a videojuegos, nunca, ni en el móvil, ni en la Play. Es más, nunca he tenido una Play, si la compraban era para mi hermano.

#33. Alguien a quien admires

A mi abuelo.

#34. Tu primera fotografía en Instagram

Sí, fue una fotografía que me hice en casa. Las hacía solo cuando empecé. Cuando no tenía mi fotógrafo, me las hacía yo solo, un selfie. Fue la primera que me hice cuando anuncié que me habían hackeado una cuenta para anunciar que tenía otra nueva. Subí esa y luego ya empecé con las fotos de mi amigo.

#35. Un propósito de año nuevo

Conseguir todo lo que me proponga, ese es mi propósito de este año.

#36. Un disfraz para Carnaval

Todavía no lo tengo claro, lo estaba hablando con mis amigos.

#37. Lo mejor de tu generación

Creo que no tenemos nada bueno, la verdad. Si te soy sincero…

#38. La canción que te hubiera gustado componer

No sé, la verdad. Me gusta mucho Todo de ti de Rauw Alejandro. Me encanta, fue un palo total.

#39. El último piropo que recuerdas

Que me hayan dicho a mí… ostia… no sé si fue un piropo, pero me escribieron un mensaje: ‘Últimamente no puedo dejar de pensar en ti’.

#40. La última crítica que recuerdas

La he leído esta mañana, a ver qué decía. Espera, que la busco y te lo digo. La he respondido y todo porque la verdad es que la crítica era buena. Le respondí, pero a buenas, no para reírme. Me puso: “Dios, vaya temazo, espero que llegues lejos en la música, saludos desde Cantasmal’. Y yo le he puesto: ‘Jaja, tengo que reconocer que ha sido muy buena esa’.