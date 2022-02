En ‘Viva la vida’ vemos cómo Ana Obregón le confiesa a Bertín Osborne la dura frase que le dijo su hijo

Bertín Osborne vuelve con Mi casa es la tuya este lunes noche y lo hace con la que, según confesó él en Viva la vida, ha sido la entrevista más difícil de las 150 que ha hecho en su vida. Le veremos con su gran amiga Ana García Obregón en la que será su primera entrevista tras la muerte de su hijo. “Quizás sea la entrevista más dura de mi vida”, admitía ella.

“Somos muy muy muy amigos, ha sido inevitable que yo llore con ella, no hay mayor dolor que el suyo", le decía a Emma García. Aunque hemos ido viendo pequeños fragmentos de esa entrevista en los anuncios de la vuelta de esta nueva temporada, fue en Viva la vida donde pudimos ver dos minutos y medio de esa entrevista que son absolutamente desgarradores, ni Bertín pudo retener las lágrimas.

Junto a los colaboradores del programa, Bertín ha recordado ese momento en el que Ana le contó cómo fueron los últimos momentos con su hijo.

Un relato estremecedor

“Cogimos un apartamento y yo todas las noches dormía con él. No dormía, porque cada dos horas había que pedir morfina. Yo lo que hacía es que iba al apartamento, me duchaba, dormía una o dos horas y volvía. Porque Álex siempre me quería tener cerca porque le daba seguridad…Vaya mierda Bertín, cómo sufrió, ostia. Se estará enfadando conmigo por verme llorar”, decía completamente rota.

“Estábamos su padre y yo juntos y me dice: ‘Merece la pena estar así por veros a los dos juntos’”, admitía en uno de los mensajes más duros que le dejó su hijo.

Y es que ni Ana ni Alessandro se separaron de su hijo en esos últimos días. Estuvieron juntos hasta el final. “Un día que no se me olvidará, era un puto lunes, estaba duchándome para ir corriendo al hospital y me llama Alessandro y me dice: ‘Ana, ven’. Porque hay mucha gente que dice que nosotros lo sabíamos, pero no… 48 horas, vamos a sedarlo, para que no sufra”, recuerda.

Una entrevista que nos va a dejar muchos momentos de dolor en el que Ana admite que no está bien. “Yo he sido fuerte mientras mi hijo me necesitaba, ahora no. Bertín, yo me perdono la vida todos los días”, reconoce.

Pero no todo serán lágrimas. La participación de grandes amigos como Luis Rollán también nos dejarán muchas risas y anécdotas, y que no dudará en contar aquella vez en la que Ana se casó con Isabel Pantoja en su boda.

Está claro que va a ser un programa lleno de emociones y que habrá que ver con un paquete de pañuelos cerca.