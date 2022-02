Anabel Pantoja no puede evitar las lágrimas cuando escucha a Isa Pantoja en ‘Secret Story’: “Le envidio mucho”

Isa Pantoja ha sido la celeb que ha visitado la casa de Secret Story estos últimos días. No ha desconectado del todo de lo que tiene fuera y de ahí que haya lanzado algún zasca hacia su hermano. Pero parece que tiene las cosas claras y su vida un tanto organizado y ahí no hay nada que pueda hacer Kiko Rivera.

Toñi Moreno, antes de terminar su paso por la casa, le preguntó cómo se veía ella dentro de tres años. “Dentro de tres años me gustaría ser madre otra vez, es una cosa que quiero, me encantaría”, admitía.

La presentadora bromeaba sobre si esa familia la quería formar con Asraf Beno, el chico al que conoció precisamente en esa casa hace ya tres años y con el que espera casarse más pronto que tarde. “Sí, sí, me encantaría formar una familia con Asraf. Ya la tengo, pero me gustaría tener otro niño”, añadía.

Volver a ser madre no es su único objetivo. “Y terminar los estudios y ver qué puedo hacer. Es una cosa que me gustaría hacer sí o sí, terminarlos, pero no sé qué camino voy a tomar en un futuro. Depende mucho, pero la tele me ha dado muy buenas cosas y si finalmente decido ejercer de lo mío, será absolutamente por vocación”, aclaraba.

La emoción de Anabel

Tanto su intención de terminar sus estudios como el deseo de volver a quedarse embarazada, han logrado emocionar a su prima, Anabel Pantoja, que no podía evitar las lágrimas mientras la escuchaba. Y claro, Toñi ha querido indagar.

“Me gusta lo que veo, lo que oigo, y le envidio mucho. Resulta que nos ha dado muchas vueltas a todos y ella ha conseguido lo que siempre soñó, tener una familia y me llevo mucha sorpresa ahora con lo del otro niño porque pa’ mí Alberto es mi vida entera, después de los míos. Me alegro mucho que ella piense así, que quiera estudiar, conseguir lo que está consiguiendo y, sobre todo, crear ese hogar, desvincularse, porque yo sé que ella quiere en un momento u otro desvincularse y vivir de lo suyo”, explicaba con el temor de preocupar a Isa.

“Te lo juro, le deseo lo mejor de la vida”, terminaba diciendo Anabel que, tras su ruptura con Omar Sánchez no está pasando su mejor momento personal.

Pero parece que no está enfadada con toda la familia.