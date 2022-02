Camila Cabello y Ed Sheeran se unen en una nueva canción: ‘Bam Bam’

Camila Cabello continúa lanzando nuevos temas de su esperadísimo tercer álbum en solitario, Familia. La cantante cubana ya ha estrenado Don’t Got Yet, Oh, na, na,na y la canción Buena Vista. Esta última solo la hemos podido escuchar a través del Tiny Desk Concert que grabó hace unos meses.

Por suerte para sus seguidores y seguidoras, no vamos a tener que esperar mucho más para poder escuchar nuevo single de Camila. Y es que la estrella ha compartido este mismo lunes, 21 de febrero, la portada y el nombre de su siguiente tema.

Se trata de Bam Bam, una canción que llegará a todas las plataformas el próximo viernes 4 de marzo y en la que colabora una de las estrellas británicas del momento: nada más y nada menos que Ed Sheeran.

Los dos artistas vuelven a cantar juntos, tras South Of The Border, en la nueva canción de Camila. Junto al anuncio, Cabello ha compartido la portada. En ella, la joven se aleja del imaginario colorido de sus anteriores trabajos. Para la ocasión, Camila aparece sentada en las escaleras de un local. Con el rímel corrido y dos cervezas, parece que viene un tema más dramático.

“Bam Bam. El 4 de marzo con Ed Sheeran, una de mis personas y artistas favoritos. Además, mi cumpleaños es el día anterior así que triple victoria”, ha escrito la cantante sobre el single.

De hecho, hace tan solo unos días, Camila compartió en su cuenta de TikTok un pequeño adelanto de una de sus canciones. Eso sí, no sabemos si se trata del tema Bam Bam. Tendremos que esperar un par de semanas para saberlo.

Ed Sheeran ya habló sobre esta canción

Hace unos meses, durante una entrevista de Ed Sheeran con LOS40, conocimos la existencia de esta colaboración. El cantautor nos comentó que Camila ya le había enviado una canción para grabar juntos: “Me encanta Paulo Londra. Y Camila me ha mandado una canción hoy y la estoy escuchando para ver si tenía alguna nueva idea para ella. Conocía a J Balvin en un gimnasio de Nueva York y conectamos en un primer nivel de amistad. Nos estamos mandando ideas uno a otro pero no hay nada sólido por el momento. Me encantaría trabajar con ellos".

Parece que esta nueva canción con Cabello ya es una realidad. Ahora nos morimos de ganas de escucharla entera.