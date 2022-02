Penélope Cruz y Antonio Banderas desvelan en ‘El Hormiguero’ sus momentos más estrafalarios en la profesión

Penélope Cruz, Antonio Banderas y Óscar Martínez protagonizan Competencia oficial, una película en la que un financiero decide pasar a la posteridad grabando una película y contrata a una directora y a los dos mejores actores del momento para llevar a cabo su objetivo. A partir de ahí se desarrolla una historia curiosa donde los egos salen a relucir.

Y como siempre ocurre cuando hay un estreno de este calibre, los personajes acudieron a divertirse y compartir una charla con Pablo Motos a El Hormiguero. Entre otras cosas, el presentador les pidió que contaran lo más estrafalaria que les ha pasado en su profesión.

Y claro, teniendo en cuenta que tanto Penélope como Antonio son actores de Hollywood, las anécdotas son como de otro planeta. Recordemos que Penélope está nominada a un Óscar por su papel en Madres paralelas.

El director de Penélope

Fue ella la que empezó contando su momento excéntrico. “Lo más fuerte que me ha pasado, no puedo decir quién era el director o directora, pero en una reunión me propuso una película y en esa primera reunión me preguntó si yo me comía la ropa del personaje cuando no me gustaba lo que el director había propuesto como vestuario para ese personaje. Si yo me comía la ropa”, contó.

Algo que dejó asombrado a Pablo que no podía creérselo. “Me dijo, ‘es que yo tenía una actriz que cuando no le gustaba la camisa que yo quería para tal escena, ella se iba corriendo por el bosque y se la comía’. Es lo fuerte que me ha pasado y te juro que fue tal cual y no estaba de broma. Luego investigué y descubrí que era verdad que esa persona se comía la ropa”, terminó su relato.

El compañero de Banderas

Aunque era difícil de superar, Banderas también tenía una de esas anécdotas que cuesta creer, pero que crean leyenda en torno a este mundo del entretenimiento.

“Recuerdo que un actor se hacía acompañar de un tipo que llevaba una especie de botafumeiro que le iba echando incienso por donde iba. Iba caminando por el set de rodaje e iba con esto porque pensaba que el personaje tenía que… eso le ponía, le inspiraba. A los demás, no. Tuvieron que llamarle la atención”, recordaba.

Lástima que ninguno de los dos quisiera dar nombres.