Nela Almeida, la madre de Melyssa Pinto, se embarca en ‘First Dates Crucero’

Cuatro vuelve a hacer zarpar el crucero del amor, en esta ocasión, con Jesús Vázquez como capitán. Nuevos solteros intentarán encontrar a alguien especial con quien compartir esta aventura que promete muchas emociones. Ya hemos visto algunas primeras citas y algunas posibles parejas en este formato especial de First Dates.

A lo largo de esta temporada podremos seguir la evolución de lo que ocurre en algunos de los encuentros y también ser testigos de algún que otro ‘speed dating’ en diversos rincones del barco.

Al capitán le acompaña una tripulación de la que forman parte Lidia Torrent, Matías Roure y las gemelas Marisa y Cristina Zapata. Y seguro que si has visto el primer programa habrás visto alguna cara que te resulte conocida.

Una invitada inesperada

Ya lo anunciaba en sus redes sociales, una de las mujeres que se han subido a bordo es Nela Almeida, conocida por ser la madre de Melyssa Pinto. Lejos quedan aquellos tiempos en los que tenía que ir a defender a su hija tras su paso en La isla de las tentaciones donde casi se volvió loca cuando su por aquel entonces novio, Tom Brusse, le era infiel con Sandra Pica.

Ha llovido mucho desde entonces y aunque a Nela la hemos seguido viendo en distintos realities por los que ha pasado su hija. Recordamos cuando accedió a cortarse el pelo si su hija lo hacía cuando estaba en Supervivientes a cambio de comida.

El caso es que hacía tiempo que no la veíamos por televisión hasta ahora que ha regresado. Pero que nadie se equivoque que no se ha embarcado para buscar el amor que de eso anda sobrada. Aunque el padre de Melyssa no es muy de dar la cara, siempre ha estado presente en las aventuras de su hija desde la sombra.

No, la portuguesa llega como extra. La hemos podido ver en esta primera entrega cenando tranquilamente sin más pretensión que rellenar espacios. O por lo menos, eso es lo que hemos visto de momento, porque su aparición se reduce a un plano tan corto que si parpadeas te lo pierdes, aunque prueba que ha estado allí.

¿Tendrá más protagonismo en próximas entregas?