John Paul Jones vuelve a tocar el bajo de Led Zeppelin en 2022 en una nueva y monumental versión de la banda

Para muchos amantes del rock, Led Zeppelin es la banda más grande que ha dado este género. Su innovación y talento individual y colectivo llevaron sonidos desde Reino Unido al resto del mundo que, a día de hoy, siguen inspirando e influyendo a nuevas generaciones. Ahora, uno de los integrantes de aquella formación nos trae una píldora renovada de aquellas canciones que maravillaron en los 60 y 70.

Hablamos del legendario bajista de la banda, John Paul Jones, quien ha vuelto a tocar el bajo de Led Zeppelin en 2022 en una nueva y monumental versión de When The Levee Breaks. Esta canción, escrita e interpretada originalmente por los músicos de Kansas Joe Mccoy y Memphis Minnie en 1929, trata sobre la Gran Inundación de Misisipi, datada de 1927.

Más de 40 años después, Led Zep hizo su propia versión del tema y lo incluyó en Led Zeppelin IV (1971), uno de los mejores discos del grupo. Precisamente, este lanzamiento cumplió 50 años a finales de 2021 (8 de noviembre), y contiene piezas -además de la mencionada- como Black Dog, Rock and Roll o Stairway to Heaven, obra maestra para unos y plagio para unos pocos.

Este mismo fin de semana, el proyecto Playing For Change volvió a dar vida a la última canción del tracklist de dicho trabajo discográfico, contando con más de 20 artistas de todo el mundo, entre los que destaca indudablemente John Paul Jones a sus 76 años.

When The Levee Breaks feat. John Paul Jones | Playing For Change | Song Around The World

Además del bajista (y multinstrumentista), nos encontramos a este grupo de músicos de todo el planeta, ubicados en 7 países diferentes, y muchos de ellos en localizaciones espectaculares. Por ejemplo, Pete Sands toca la guitarra desde el Valle de los Dioses de Utah (Estados Unidos), Elle Márjá Eira canta en la gélida Noruega o Mihirangi hace lo propio con la Cascada Kitekite de Nueva Zelanda a sus espaldas.

"Parece que poco ha cambiado desde 1927, o incluso desde 2005 con el Katrina. Continúa siendo una composición muy poderosa, tanto lírica como musicalmente", comenta Jones sobre la composición, la cual han acompañado esta vez con un videoclip que muestra imágenes de desastres recientes que hemos tenido que sufrir, además de los citados artistas.

Sobre Playing For Change

Playing For Change es un movimiento creado en 2002 por Mark Johnson y Whitney Kroenke con el objetivo de unir culturas y personas de todo el mundo a través de la música. Johnson, en 2005, se topó con Roger Ridley cantando el clásico Stand By Me en las calles de Santa Mónica. Esta fue la primera de las Canciones Alrededor del mundo (Songs Around the World), en la que participó el mencionado artista con otros músicos de otros puntos del planeta.

A partir de aquí, este proyecto nos ha regalado un sinfín de versiones de temas que nos han acompañado durante toda la vida, como Knocking on Heavens Doors de Bob Dylan, Redemption Song de Bob Marley o Higher Ground de Stevie Wonder. Han participado otras leyendas como Keith Richards (The Rolling Stones), Bono (U2) o Slash (Guns N' Roses).