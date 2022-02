Rosalía arriesga con su nuevo look: ¡Todo al rojo!

El perfil oficial de Instagram de Rosalía está 'on fire' y nunca mejor dicho después de que la artista catalana haya decido mostrar su sorprendente nuevo look. La intérprete ha decidido arriesgar con su pelo y lo ha apostado todo al rojo como se suele decir en la ruleta.

"Fitting de lo nuevoooooo⛽️🚨" explicaba la solista en su cuenta en las redes sociales en las que ha mostrado este nuevo estilo futurista con medias, pantalones cortos, tops ajustados de color rosa/rojo y pelo a juego.

Cada vez que Rosalía apuesta por mostrar el rojo en sus vestidos, en su pelo o incluso en su manicura queda claro que el color le sienta como un guante y levanta pasiones ya sea en la alfombra roja de la gala MET, en el sofá de su casa o preparando la que puede ser su nueva coreografía.

La cuenta atrás para recibir Motomami ya ha comenzado y queda apenas un mes para poder disfrutarlo al completo. La catalana ha dejado claro en todo momento que es una auténtica camaleona capaz de vestirse de gala para cnatar junto a The Weeknd o lucir su faceta más motera para promocionar Saoko junto a sus 'motomamis'.

"Motomami es la historia más personal que he contado hasta ahora, en realidad. Y al final, para mí, Motomami en mi cabeza tiene sentido como concepto, como una figura femenina que se hace a sí misma. Entonces, tiene que ver por ahí, casi como un autorretrato, cuando un artista hace un autorretrato en el contexto del mundo contemporáneo" confesó durante una entrevista con la revista Rolling Stone sobre el significado de su nuevo disco de estudio en su vida.

La cantante lleva haciéndonos disfrutar varios meses con sus lanzamientos ya sea el más reciente Saoko o Chicken Teriyaki además del famosísimo La fama junto a The Weeknd. La respuesta al nuevo look de la intérprete y a lo que este cambio podría significar no se ha hecho esperar y ya han sido muchos los anónimos y celebes que le han dejado piropazos en su perfil dejándole claro que cualquier look le sienta como un guante.

Después de ver su lado motero en Saoko ya estamos deseando disfrutar de su nueva propuesta musical si es que su look corresponde a un nuevo clip.

¿Qué os parece a vosotros su nuevo aspecto?