The Weeknd estrenará ‘Dawn FM Experience’, su especial de música inmersiva

The Weeknd nunca deja de sorprendernos. Desde que lanzó Dawn FM, su último trabajo a principios de 2022 el artista ha estado inmerso en más proyectos musicales que seguramente iremos viendo poco a poco. Cada día se supera a sí mismo y ahora lo ha demostrado con una nueva noticia.

El pasado 21 de febrero, el artista compartía en sus redes sociales lo que se avecina el próximo 26 de febrero en Amazon Prime: "La siguiente fase ha empezado... Dawn FM Experience premieres", escribía Abel Tesfaye. Y es que por lo que vemos, se trata de un especial de "música inmersa" de Dawn FM. Aunque todavía no sabemos muy bien de qué se tratará, parece que será una especie de musical o concierto "inmersivo" de televisión.

Por eso, Abel publicó un teaser para darnos una pequeña pista y, sobre todo, para aumentar el hype de su contenido. En el tráiler, podemos ver a The Weeknd de anciano, caminando por unas calles solitarias y oscuras. De repente, se detiene ante una especie de fábrica abandonada. Decide entrar y una luz muy brillante le sorprende hasta tal punto que se desmaya. ¿Cuál será ese misterio? Tendremos que esperar hasta el próximo sábado 26 de febrero para descubrirlo.

Una nueva realidad de Dawn FM

"Estoy encantado de asociarme con Amazon para estrenar el especial de televisión en vivo más elaborado que he hecho (...) Bienvenidos a la próxima fase de Dawn FM, un purgatorio de otro mundo donde las actuaciones en vivo, el teatro y las artes escénicas se unen para una noche de fiesta en el club", expresó el canadiense en un comunicado de prensa.

Este trabajo está dirigido por el mismo The Weeknd, XO Records y Contrast Films y bajo la producción de La Mar C. Taylor, y Ed Walker. Asimismo, estará disponible en 240 países de todo el mundo y será la continuación de su disco Dawn FM. Está claro que el 2022 es el gran año para el músico y estamos seguros de que este especial no nos defraudará. Y tú, ¿tienes ganas de ver Dawn FM Experience?