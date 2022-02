‘Maestros de la Costura 5’ despide a una veterana en su primera expulsión

Maestros de la Costura 5 ya ha dado el pistoletazo de salida a su edición, y después de un programa que ha recibido más críticas que alabanzas, ya hay hasta una primera expulsada. No fue un comienzo fácil, sobre todo para los novatos -hubo dos que no pudieron evitar romper a llorar por la presión de las pruebas-, aunque finalmente ninguno de ellos fue expulsado.

Después de un comienzo que exigía algo tan fácil como coger el bajo de una prenda, y que dejó claro que algunos de los aspirantes tienen mucho más que ofrecer de lo que parece; la prueba por equipos mostró que aún tienen problemas a la hora de trabajar juntos. Su caos en taller fue tal, que el jurado optó por mandar a la prueba de expulsión a ambos equipos.

La última prueba de la noche consistía en concienciar sobre el consumo sostenible y saber como reconventir las prendas propuestas en otras, algo que percibieron como un reto de lo más complicado. La gran mayoría de los presentes tuvieron dificultades a la hora de seguir con sus creaciones, llegando a retrasar casi a la totalidad de los aspirantes. Después de prisas, colapsos y mucho estrés, el jurado lo tuvo muy claro:

Tras un veredicto nada meditado, Laura se convertía en la primera expulsada de la quinta edición de Maestros de la Costura. Después de su paso por la pasada entrega del formato, la madrileña volvía dispuesta a llevarse el gran premio del programa. Sin embargo, no fue posible a causa de su desastrosa última prueba.

Eso sí, no fue por su culpa: algunos compañeros como Jesús ocuparon la bordadora demasiado tiempo, haciendo que se formasen colas lo suficientemente largas como para no llegar a tiempo. De hecho, la cuenta atrás de la presentadora le pilló bordando. A causa de las reglas del programa, no pudo terminar tal y como lo había planeado y fue corriendo a vestir al maniquí con la prenda que había ideado para no ser descalificada.

Tras un vistazo rápido de todas las creaciones, Palomo Spain, María Escoté y Lorenzo Caprile se retiraron hacia su estrado para comunicar la noticia. Raquel Sánchez Silva, anonadada, se quiso asegurar de que el jurado tenía claro decir cuál sería el aspirante que tenía que abandonar el taller sin necesidad de meditarlo, a lo que contestaron contundentes.