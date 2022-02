Pablo Motos demuestra en ‘El Hormiguero’ que él tenía a su propio Maestro Joao para adelantar la crisis del PP

La gran crisis que está viviendo el PP debido al enfrentamiento entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso está monopolizando los titulares del país que anda pendiente de qué es lo que va a pasar con este partido que pasa por uno de sus peores momentos.

Ya está en el horizonte el Congreso Extraordinario para cambiar la cúpula e intentar tranquilizar las aguas que andan tan revueltas y que tienen pendientes de lo que suceda a todo el país, sobre todo, a sus adversarios.

Pero esto es algo que se veía venir y no hablamos, en esta ocasión, del Maestro Joao. Hay otro vidente que ya vaticinó que algo así podría ocurrir. Pablo Motos ha rescatado en El Hormiguero un fragmento de la visita de Miguel Ángel Revilla, el pasado 8 de diciembre, que hizo de oráculo.

Videncia política

“Ayuso y Casado. Cuidado con estos políticos que, de repente, son como ahora en Navidad que la gente toma vinos espumosos… La reserva espiritual del PP es un gallego llamado Alberto Núñez Feijoo, cuidado con eso”, avisaba ya por aquel entonces.

Sin duda, uno de los nombres que suenan con más fuerza para enderezar a un partido que hace aguas. “Es un tío con solera, es un gran reserva, es un orujo, no es un espumoso y, si hubiera elecciones ahora seguro, seguro que ganaría Casado con Vox, si no gana Casado, no va a ser, creo yo, la de Madrid, va a ser el gallego al que van a pedir clamorosamente que regrese. Cuidado con Alberto Núñez Feijoo que es un tío muy serio”, advertía en aquel momento.

El 8 de diciembre de 2021 Nostradamus-@RevillaMiguelA predijo la actual situación política del PP #HarlemEH pic.twitter.com/rbZnZx4IC7 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 22, 2022

Algo más de dos meses después sus palabras se analizan de otra manera por todo lo que está sucediendo. Vamos a tener que llamarle a ver si nos puede decir algo sobre quién ganará Secret Story o sobre si las series colombianas desbancarán o no a las turcas.