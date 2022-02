¿Los personajes de Encanto o Los Simpson en la vida real? Así lo hace un artista con Inteligencia Artificial

No hay duda de que todxs, desde nuestra niñez a cuando somos adultos, hemos querido ver a nuestros personajes favoritos de animación en el mundo real; sobre todo, los de Disney. Los llamados live action lo han conseguido a su manera, pero ahora tenemos una representación mucho más fiel.

En los últimos días, un usuario de Instagram ha comenzado a tener un revuelo importante gracias a sus publicaciones. En ellas, utiliza Inteligencia artificial para traer a la vida a famosos rostros de Encanto, Los Simpson y muchxs más.

Su nombre es Hidreley Diao y su éxito en la citada red social le ha llevado a alcanzar los 140 mil seguidores. Su original trabajo se merece este reconocimiento, y seguro que esa cifra de followers sigue en aumento.

Encanto o Los Simpson en el mundo real

El último fenómeno de Disney, Encanto, fue todo un éxito en cines y Disney+ y está nominada a los Premios Oscar en la categoría de Mejor Película de Animación. Además, la canción No se Habla de Bruno (que Sebastián Yatra ha cantado en LOS40 por primera vez) continúa intratable en las listas de Estados Unidos, y precisamente la recreación de este personaje de la película es el que más me gusta tiene:

Además del mago de la familia Madrigal, Hidreley Diao también ha utilizado la tecnología con Isabela o Mirabel, la protagonista de la cinta de animación:

Como decimos, son muchos más los personajes que podemos ver en esta cuenta de Instagram, entre los que también debemos destacar a las personas amarillas más famosas de la televisión: Los Simpson.

A la vista del increíble parecido que logran artistas como Diao en sus redes sociales, cabe preguntarse si Disney y el resto de estudios de cine de animación se animarán a hacer algo similar en los live action. Eso sí, no podemos decir que la gigante de Mickey Mouse no haya hecho algo similar en los últimos tiempos. Sino, que se lo pregunten a Mark Hamill y al joven Luke Skywalker que hemos visto en la serie The Mandalorian.