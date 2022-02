¿Por qué ‘No se habla de Bruno’ no se mandó a los Oscars en lugar de ‘Dos Oruguitas’? Su compositor responde

Pues al final resulta que sí, sí se hablaba de Bruno. Y tanto que se hablaba. La canción estelar de Encanto no solo se le ha pegado a miles de personas desde su estreno, sino que ha sido la gran protagonista de récords que Disney no veía desde hace más de veinticinco años. Eso sí, no fue ésta la que finalmente se mandó a la Academia para los Premios Oscar.

Tras el anuncio de sus nominaciones, saltaba la polémica. Mucha gente no entendió como se apostaba por la tierna canción de Sebastián Yatra, Dos Oruguitas, frente a la bomba que suponía No se habla de Bruno; ya comparada por mucha gente con aquel Let It Go de Frozen -que sí ganó la estatuilla- que trinfó en 2014.

Sin embargo, su compositor y productor Lin-Manuel Miranda se ha pronunciado al respecto. Lo ha hecho defendiendo la apuesta de la película para llevarse el galardón, y dando por fin explicaciones de por qué se eligió la balada en vez del chachachá. Su argumento empezaba sacando pecho: "Sigo orgulloso de haber presentado Dos Oruguitas", comentaba a Variety.

En esta escena de 'Encanto' queda claro que no están hablando de Bruno. / Disney

Seguía dando explicaciones sobre las condiciones de la Academia de cine estadounidense, con unas frases que seguro que convencen hasta a los más escépticos. "Cuando esos son los parámetros, tienes que elegir lo que mejor ejemplifique el espíritu de la película, y que contenga todo de ella en esa canción", relataba al medio. Por ello se entiende que la elección del tema fue mucho más sencillo de lo que a priori pueda parecer, pues mediante una tierna metáfora cuenta a la perfección el inicio del clan Madrigal y su colonia.

Aun así, el artista admitía que sí fue difícil elegirla. Aunque los parámetros de la Academia indiquen que el tema debe reflejar la película, lo cierto es que Encanto tiene subtramas de sobra acorde a cada canción. Desde Inspiración, que canta a renegar de lo establecido y luchar por tu lugar, a la cañera En lo profundo; todas pasan por representar a la perfección la enseñanza global de la cinta. Y es que, tal y como todos los fans de la película de animación saben, los Madrigal cuentan mejor las historias cantando.

A falta de poco más de un mes para los Premios Oscar, la carrera por la estatuilla estará disputada por nombres de primer nivel. Billie Eilish y Finneas O'Connell competirán con su tema para la última parte de James Bond, mientras que Beyoncé hará lo mismo con su canción para El Método Williams. El 28 de marzo se sabrá cuál de todos ellos -sumando a Van Morrison y Diane Warren con sus respectivas candidaturas- se lleva a casa la estatuilla. De hacerlo finalmente el intérprete de Tacones Rojos, Disney y Lin-Manuel Miranda dejarán claro que no se equivocaban.