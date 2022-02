Clean Bandit se acerca a la pista de baile con ‘Everything but you’ junto a A7S

Clean Bandit se ha convertido en uno de los grupos de referencia no solo de la escena musical británica sino a nivel internacional. Con hits como Rockabye, Symphony o Rather be se han convertido en la banda sonora de las pistas de baile de todo el mundo y prometen que van a seguir haciéndolo en 2022 después de publicar su primera canción del año

Se llama Everything but you y para darle vida han contado con la inestimable colaboración del dj y productor A7S. El resultado es un tema que nos ha recordado a aquel Breaking me con el que el sueco conquistó las listas hace un tiempo.

Acostumbrados a gigantescas colaboraciones con artistas como Zara Larsson, Demi Lovato, Anne Marie, Sean Paul, Jess Glynne sorprende que Clean Bandit haya apostado por un artista del género electrónico para dar forma a la que suponemos que será la primera propuesta musical de su próximo trabajo discográfico.

Aunque no lo parezca por el título y el significado del nombre de la canción, Everything but you habla de consuelo y de empatía. Para darle vida, los británicos han contado con la ayuda de Digital Farm Animals, Plested, Franklin y Tom Grennan en la faceta compositiva. Conocidos por trabajar previamente para artistas de la talla de Dua Lipa, Little Mix, Lewis Capaldi... su talento les ha permitido grabar esta canción que podría convertirse en un himno como han sido otras de sus entregas.

Clean Bandit eran ya todas unas estrellas: una cantante que además toca el violoncello (la rubia Grace Chatto), un cantante/teclista y un batería (los hermanos Jack y Luke Patterson) Y descubrieron una fórmula para su éxito: grandes invitados (como Anne-Marie y Sean Paul) para sus grandes canciones.

Our new single 'Everything But You' Feat. @a7sofficial is OUT NOW!! 💎💎💎 We hope it brings you alllll the vibes. xhttps://t.co/1iOgYuiq8L pic.twitter.com/2JbJYPkmHd — Clean Bandit (@cleanbandit) February 18, 2022

De momento no se ha confirmado que este Everything but you sea el pistoletazo de salida a un nuevo proyecto de estudio que recogería el testigo de What is love? que vió la luz en 2018. Hasta el momento sus dos anteriores trabajos los han publicado con una diferencia de cuatro años cada uno por lo que en este 2022 ya nos tocaría volver a disfrutar de su música de nuevo. Esperamos que Everything but you sea la primera tarjeta de presentación de las muchas que estén por llegar.

¿Qué os parece la canción?