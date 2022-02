Danna Paola se enfada: “No, no estoy estrenando nueva figura, NO, no hice la sesión de fotos para presumirla”

“Danna Paola sexy como nunca”. Ese es el titular que ha escogido la revista People en español para la última entrevista con la actriz y cantante. Y es el titular que le ha indignado y ha criticado en sus redes sociales. El subtítulo tampoco le ha hecho gracia: “La actriz y cantante Danna Paola estrena nueva figura y la presumió en exclusiva en People”.

Últimamente ha habido muchos comentarios sobre la visible pérdida de peso de Paola que, para algunos, está extremadamente delgada. Tal vez por eso, que hayan tirado por su aspecto físico no le ha hecho ninguna gracia.

“Encontré la portada de @peopleenespanol en el aeropuerto y la compré para ver el resultado final y toda la entrevista, súper lindo todo… but”, empezaba con toda la educación del mundo. Había un ‘pero’.

Su visión del tema

“Siempre que hago entrevistas hablo de mis proyectos, mi estado actual, motivaciones, salud mental etc, pero siempre se me pregunta sobre mi físico, siempre es un punto de opinión, y llevo años luchando con esas preguntas y dándoles la vuelta a algo positivo”, expresaba sobre esa obsesión que hay sobre su físico.

“Y esta vez durante la entrevista hicieron demasiado énfasis en cómo me veo ahora, específicamente con mi cuerpo, y honestamente evité esas preguntas y me enfoqué en mi salud mental, ya que eso ha ayudado mucho a cuidarme por fuera también… En fin, es un tema que en todas las entrevistas intento darle la vuelta y no hacer énfasis en los cambios de mi cuerpo, porque nunca ha sido un tema fácil para mí y más cuando los medios me hicieron body shaming muchos años”, confesaba sobre lo que siente respecto a estos temas.

“Pero for real!? No, no estoy estrenando nueva figura, NO, no hice la sesión de fotos para presumirla, so, disappointing @peopleenespanol”, terminaba expresando para que a todo el mundo le quedara claro que no está nada contenta con el enfoque que le han dado.

Sus seguidores le han mandado todo su apoyo y han asegurado que se ve estupenda.