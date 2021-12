Danna Paola preocupa por su estado de salud: "Hace mucho que no enfermaba así"

Danna Paola acostumbra a llenar la actualidad de buenas noticias, novedades musicales, colaboraciones con todo tipo de artistas, doblajes e, incluso, sus aventuras con los que fueron sus compañeros de Élite. Sin embargo, la artista mexicana ha preocupado mucho a sus seguidores por motivos de salud.

"Bebés, gracias por preocuparos. Estoy en total reposo ya que me puse muy malita", con esas palabras Danna Paola ha activado la voz de alarma entre sus fans por una razón concreta: a través de sus stories de Instagram ha compartido una imagen en la que aparecía llevando una mascarilla de oxígeno. Como era de esperar y en plena nueva ola de coronavirus con la aparición de la variando Omicron, han sido muchos los que se han preguntado su la intérprete de Mala Fama se habría contagiado, algo que la propia artista ha desmentido.

Sin dar demasiados detalles sobre qué es exactamente lo que le ocurre (solo ha hecho referencia a un resfriado), Danna Paola sí ha explicado que hacía mucho tiempo que no se encontraba tan mal y ha explicado que se ha visto obligada a cancelar varios eventos y compromisos profesionales por este motivo. "Sí, he estado muy enferma y tuve que cancelar compromisos por recomendación de mi médico que me dio mucha impotencia cancelar. Lo siento mucho, pero recordemos que la salud está primero siempre".

Bebés gracias x preocuparse estoy manteniéndome en reposo full, ya que me puse muy malita… el resfriado que agarré esta muy heavy, gracias a dios no es covid.



Pero please tápense bien, coman bien y suban sus defensas con muchas vitaminas, cuídense mucho esta heavy la cosa. ❤️ — Danna Paola (@dannapaola) December 5, 2021

Visiblemente harta de su malestar, la mexicana ha comentado en su cuenta de Twitter: “2021 ya, suéltame”. Por otra parte, la artista no ha parado en lanzar todo tipo de recomendaciones a sus fans: “Suban sus defensas pls , tanto física como energéticamente, las enfermedades tienen mucho que ver con las emociones…”, ha reflexionado la cantante y actriz también en sus redes sociales, implorando a sus fans que se cuiden.

Suban sus defensas pls , tanto física como energéticamente, las enfermedades tienen mucho que ver con las emociones… — Danna Paola (@dannapaola) December 7, 2021

Danna Paola comparte sus mejores momentos de 2021

Con tiempo para echar un vistazo a sus fotografías de este año y para poder hacer balance del 2021 durante su reposo y recuperación, Danna Paola se ha dispuesto a compartir su TOP de mejores momentos de los últimos meses a través de Instagram. Una sucesión de imágenes en las que vemos desde la Gran Vía madrileña, hasta ratos de ensayos previos a los conciertos, cenas con amigos o mensajes motivacionales: "Como he estado enferma estos días, me puse a revisar mi carrete del 2021 y tengo muchos highlights de momentos que me hicieron sonreír mucho y me generan melancolía sobre lo vivido este año.. y quiero compartirlos con mucho amor…"

Todo en un año que no ha sido para nada tranquilo para Danna Paola, que acaba de presentar su última colaboración con Mau y Ricky o después de versionar un éxito de RBD. Además de haber posiblemente encontrado el amor al lado de Alex Hoyes. Quizás es a este ritmo de vida tan intenso a lo que Danna Paola hace referencia en sus tweets… igualmente y sea como sea, ¡desde LOS40 le deseamos una pronta recuperación!