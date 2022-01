Danna Paola sopla las velas de K.O. en su primer aniversario: “Cambió mi vida en todos los sentidos”

A base de trabajo, de talento, del 'boom' de Élite y de una buena lista de colaboraciones con artistas sonados, Danna Paola ha conseguido hacerse un nombre entre las artistas más sonadas de todo el mundo. La solista ha comenzado el año 2022 con muchos proyectos por delante pero también echando un vistazo al pasado para celebrar el primer aniversario de su último álbum de estudio hasta la fecha: K.O.

Romance, esperanzas, decepción, enfado, olvido y sobre todo mucho amor propio es lo que escondía este álbum que relataba una historia de amor desde la primera canción hasta la última que supone un knockout. Un trabajo que servía a la artista para poner punto final a las decepciones amorosas que ha vivido.

Este disco se puso a la venta el pasado 13 de enero de 2021 y la intérprete se encargó de presentarlo en todo el mundo como una celebración de su fiesta de ruptura. Su 'Welcome to my break up party' se escenificó en muchos países de Latinoamérica y España dejando a su fandom con un sabor de boca inmejorable.

De todo ello se ha acordado a través de una publicación en las redes sociales en la que ha querido soplar las velas de este primer cumpleaños así como dar las gracias a todxs sus seguidorxs por estar un año más junto a ella: "1 año!?? Really? #KO ❤️‍🔥 este álbum cambió mi vida y mi alma en todos los sentidos, que locura todo le viaje, todos los momentos y aprendizajes, hecho con tanto amor, lágrimas y tanta pasión desde el día 1. Jamás imaginé que lo más sincero de mi corazón lograra tanto, que nos hayan nominado a un Latín GRAMMY, haya llegado a tantas almas, gracias por amarlo tanto como yo, por acompañarme en este break up party y celebrar a los amores del pasado que nos hicieron más fuertes, gracias a todos los que han sido parte y me ayudaron a entender mis emociones y crear esta obra de arte juntos. 🥀".

Y es que pese a todo lo que estamos pasando 2021 fue un buen año para Danna Paola. Una artista de la que sabemos que su vena nostálgica es muy fuerte en su carácter como ya demostró el verano pasado acordándose de muchos de sus compañeros en Elite para los que tuvo un cariñoso recuerdo.

Pese a algunos sinsabores como la cancelación de Topstar por su baja audiencia, queda claro que Danna Paola está disfrutando más que nunca de su faceta televisiva pero sobre todo de la musical. Y canciones como las de K.O. nos dejaron ver su lado más íntimo.

"Me intimida un poco a veces, pero creo que ser una artista que convierte sus experiencias en arte, porque es lo que más amo hacer, creo que es un mensaje para todos aquellos identifiquen conmigo con esas experiencias. Es mi granito de arena hacia el público y la gente que me sigue sobre las experiencias que me suceden y decir: yo también soy de carne y hueso, me pasan estas cosas, y somos uno mismo. No por ser famosa o no por ser cantante o actriz no me pasan estas cosas. Aunque sea complicado poner tus experiencias en boca del mundo, en vez de convertirse en un chisme, sino algo que ayude y deje un mensaje. Mi responsabilidad como artista es eso. No hacer solamente canciones vacías que te hagan bailar, sino que tengan un mensaje. En Knock Out hago eso" nos explicaba en una entrevista con LOS40 hace ahora casi un año. ¡Felicidades!