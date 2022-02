Melendi se une a ‘El Plan’ de Fernando Alonso

Melendi siempre ha sido un artista orgulloso de sus raíces y de sus pasiones ya sean musicales o deportivas. El asturiano es un referente con sus canciones para los aficionados del Oviedo pero también para los amantes de la fórmula 1 y seguidorxs de Fernando Alonso.

Hace casi 20 años le dedicó al piloto la canción El Nano que se convirtió en todo un hito cuando consiguió ganar dos campeonatos del mundo de F1 con Renault. Ahora que el piloto ha presentado el coche con el que asegura tener 'El Plan' para volver al podio y ganar carreras, hay recogida de firmas para la creación de una nueva remezcla / versión de su hit.

Lo que quieren los fans de Melendi es que el artista "publique el remix de su hit ‘El Nano’. Creemos firmemente que las siguientes líneas son de las mejores creadas jamás en la historia del lenguaje español y todos queremos un remix remasterizado de este gran éxito«, ha expresado el usuario creador de la propuesta.

Con miles de firmas recogidas, el asturiano ha recogido el desafío y durante un directo de Instagram ha barajado la posibilidad de crear una nueva canción llamada "'El Plan' o como sea". "Desde hace un tiempo me piden que grabe una versión de una canción que grabé hace muchísimo tiempo, El Nano. Está monopolizando todo el chat, y me gustaría que alguien me explicara de dónde viene esta iniciativa".Soy paisano de Fernando Alonso, le conozco desde pequeño. Voy a enterarme de El Plan, voy a estudiarlo, pero Fernando Alonso no me necesita para nada. Si es el deseo de todos hacemos lo que haga falta, hacemos una canción nueva que sea El Plan. Lo prometo que lo voy a mirar".

Cuando Melendi se compromete a algo quedan pocas dudas de que tarde o temprano lo va a cumplir. Su nueva temporada en la fórmula 1 le pueden llevar de nuevo al podio si se cumple ese plan del que todo el mundo habla con su Alpine. El Nano, tema dedicado al piloto Fernando Alonso, fue incluída en el disco Que el cielo espere sentao segundo álbum de Melendi, editado en 2005.

En noviembre del pasado año, el solista ponía a la venta su disco Likes y cicatrices que pronto podría contar con una canción que recogería el testigo y que esperamos que llegue antes de que arranque la nueva temporada de F1. Si Melendi no llama a Lobato, a la canción le faltaría algo...