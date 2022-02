Tini, explosiva y pura fantasía en ‘Fantasi’ junto a Beele

Cuando en una letra encontramos frases como "Me pego para dejártela fácil, tu eres mi fantasi, te tengo ganas desde el día que te conocí" queda claro que el termómetro va a dispararse tarde o temprano. Y si detrás de esta canción está Tini en plan explosivo con poca ropa y mucho movimiento de cadera, el resultado es el esperado.

La solista argentina ha presentado su nueva propuesta musical que lleva por título Fantasi cuya propuesta audiovisual es toda una delicia para la vista. Para los de ellos y para los de ellas porque tanto Tini como Beele, el artista urbano que la acompañan, están en uno de sus mejores momentos.

Esta colaboración de la artista argentina con el solista colombiano es una combinación perfecta de estilos. De la dulzura de su voz a la mordacidad de su pasión por los sonidos tropicales, denbow y urbanos latinos. Un ritmo ante el que solo cabe rendirse y empezar a mover todo el cuerpo.

Y si la melodía invita a bailar hasta que uno no puede más, la letra nos lleva hasta las fantasías más deseadas por parte de una pareja que está buscando su momento. La suma de todo ello con una Tini desatada en sus movimientos y luciendo muchos centímetros de piel bien merece la repercusión de la que está gozando el clip.

Desde hace casi una semana se mantiene con firmeza entre los vídeos más vistos de la plataforma siendo tendencia entre sus usuarios y a punto de superar los 4 millones de reproducciónes desde su lanzamiento.

Tini ha elegido además un entorno natural inigualable como son las cataratas del Iguazú y alrededores como la selva misionera, las cascadas del Salto La Olla en Puerto Libertad y hasta una casa típica guaraní de los Yasy Porá.

"Me soñé contigo otra vez, y me tocó llamarte, no sé que me hiciste, no puedo dejar de pensarte" canta Tini junto a Beele en plena naturaleza mientras los termómetros siguen disparados. ¿Está Tini en uno de los mejores momentos de su carrera? Queda claro que Tini sigue teniendo un gigantesco poder de convocatoria con los sonidos de moda de fondo. La cantante despidió 2021 por todo lo alto estrenando canción y ha comenzado el 2022 de la misma manera mientras esperamos su nuevo disco de estudio.