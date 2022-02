Melodie Peñalver (‘La isla de las tentaciones’) informó de su estado de salud desde el hospital

Melodie Peñalver se hizo popular tras pasar por la segunda edición de La isla de las tentaciones donde cambió a su novio por Beltrán San Jorge con el que mantiene una relación de idas y vueltas. Ahora mismo están en una de esas vueltas, de hecho, celebraban juntos el pasado San Valentín en Ibiza.

Sus seguidores en redes sociales subieron a raíz de su participación en el programa y sus seguidores se preocupan cada vez que no da señales de vida de ahí que hace unos días tuvo que dar explicaciones: "No he estado mucho por aquí porque no me encontraba muy bien. He estado todo el día en casa de mis padres. Desde hace unos días llevo notándome un dolor en la parte derecha del abdomen".

Andaba preocupada por si ese dolor tenía que ver con la enfermedad de Crohn que padece. Podía tratarse de un nuevo brote que la habría hecho empeorar. Así que, finalmente, y viendo que el dolor no remitía, se marchó de urgencias al hospital.

Parte médico

Desde allí compartió una fotografía en redes en la que podíamos ver su brazo con una vía. La estaba administrando medicamento para intentar controlar el dolor. Poco después era dada de alta y volvía a casa.

“Muchas gracias por todos los mensajes que me habéis enviado hoy. He vuelto súper tarde de urgencias y como me habían dado un calmante para el dolor, me he quedado dormida", informaba poco después a sus seguidores.

"Me han visto la zona bastante inflamada y me han mandado un tratamiento, pero en los análisis estaba todo bien, así que toca esperar a que tenga cita con el especialista el jueves, para ver si me mandan alguna prueba más específica", añadía. Así que, hoy tendrá más noticias sobre lo que realmente le sucede.

Todo esto ocurría el pasado 22 del 2 de 2022, una fecha que muchos han considerado mágica, pero que a ella, desde luego, no le ha traído muy buena suerte... o sí.