Sale a la luz el accidente de coche de Juls Janeiro y su chico que acabó con siniestro total

Juls Janeiro tiene que ser una montaña rusa de sentimientos con las cosas que le van sucediendo día a día. Bajón tras las rupturas y problemas varios con sus ex. Subidón con la noticia del inesperado embarazo de su madre.

Bajón con la visita al hospital en noviembre de 2021 por un dolor fuerte en el hombro. Subidón por haberse enamorado de nuevo, en esta ocasión de un futbolista del Getafe B, Tommy Rossi.

Bajón de nuevo por tener que entrar en quirófano para operarse el pecho, o tal vez subidón, porque cumplió el sueño que tenía con este retoque del que presume de lo más orgullosa.

El caso es que la montaña rusa sigue subiendo y bajando y ahora, más de un mes después, nos hemos enterado, gracias a una exclusiva de ABC, que la hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique tuvo otro bajón cuando sufrió un accidente de coche el pasado 17 de enero.

Accidente aparatoso

Eran pasadas las 10 de la mañana cuando el coche del futbolista, un Volkswagen Scirocco, sufrió un aparatoso accidente en una avenida de Majadahonda (Madrid) que se saldó con un parte de siniestro total.

Lo importante es que ellos no sufrieron daño. Juls tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario cercano para descartar cualquier daño. Finalmente, todo quedó en un susto. Eso sí, se quedaron sin coche.

El mismo día del accidente, la influencer compartió una foto en su Instagram con un texto en inglés en el que se podía leer: "No mires atrás, no vayas por ese camino". No sabemos si hacía referencia al accidente o no, pero lo cierto es que en eso está, en mirar hacia delante y dejar las cosas malas en el pasado.

Y para ese futuro se está preparando y acude a estudiar grado medio de actividades comerciales en un instituto de Alcorcón. Y mientras, para ganarse su propio dinero, no cesa su colaboración con diferentes marcas.